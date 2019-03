Divatba jött a reggelizés

A reggelizés fontosságára nem győzik felhívni a figyelmet a táplálkozási szakemberek, elvégre ez az étkezés adja meg az energiát az egész napi munkához, aktivitáshoz. Ha rendszeresen kihagyjuk, az a koncentrálóképesség, a figyelem és a memória rovására válik. Egy jól összeállított reggeli fokozza a szellemi teljesítményt, felpörgeti az anyagcserét – és még egy kellemes napkezdet is lehet!A teljes kiőrlésű, barna vagy rozslisztből készült pékáru, a friss zöldségek például magas rosttartalmukkal javítják az emésztést, beindítják az éjszaka folyamán lelassult bélműködést. Most, hogy több szabadideje van az embereknek, több időt fordíthatnak a kényelmes, minőségi reggelizésre. Nem érdemes kihagyni a reggelit fogyókúrás megfontolásból sem, hiszen bizonyított, hogy a reggeli elmaradása gyakran vezet napközbeni nassoláshoz... Reggelizni nemcsak egészséges, hanem élvezetes is – legalábbis, ha megadjuk a módját és odafigyelünk rá, hogy a napindító étkezés valóban minőségi legyen. Különösen kedveltek azok a helyek, ahol egyben pékséget is találunk, ott ugyanis biztos, hogy friss és sokféle pékáruból kérhetjük az – akár egyedileg összeállított – szendvicsünket. A pékségek üzletei akár naponta háromszor is friss árut kapnak, a kínálat pedig a hagyományos fehér kiflitől, zsömlétől a barna és korpás buciig nagyon széles.Sőt, akár olyan különlegességekkel is indíthatjuk a napot, mint a sós croissantból készült szendvics vagy a sonkával, sajttal, friss zöldségekkel, ízes öntettel megpakolt tortillaszendvics. Aki nehéz fizikai munkát végez, annak bejön a reggelire kínált melegszendvics is, amelynek sonkás és gombás verziója örök kedvenc.Szerencsésnek mondhatja magát, aki a belvárosban sétálgat, mert betérhet egy finom reggelire a Kenyerecske Boltocskába , ahol mindezeket megkóstolhatja. Persze van, aki csak egy kis édes finomságot vagy egy kávét dob be reggelente, de ilyenkor sem mindegy, hogy az milyen minőségű, és hogy a reggeli tíz perc milyen környezetben telik...Hétvégén különösen érdemes kimozdulni és egy kellemes helyen elkölteni a családi reggelit, már csak azért is, hogy kiszakadjunk egy kicsit a megszokott reggeli rutinból. Ilyenkor nem kell kenyeret kenni, teríteni, és az is megengedhető, hogy a gyerek a kedvenc kakaós csigájával indítsa a napot... Sőt, jó időben akár a napsütést is élvezhetjük közben egy belvárosi teraszon, például a már említett Kenyerecske Boltocskában, ahol nagy választékkal, minőségi pékáruval várják a reggelizőket!