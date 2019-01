Női kézilabda NB I - Nagy csatában nyert a Mosonmagyaróvár

Fotó: MKC

Tilinger Tamara nyolc másodperccel a vége előtt lőtt góljával nyert 23-22-re a Mosonmagyaróvár a vendég Dunaújváros ellen a női kézilabda NB I szerdai játéknapján.Eredmény (a szövetség honlapja szerint): Eu-Fire Mosonmagyaróvár - Dunaújvárosi Kohász KA 23-22 (12-14).UFM Aréna, 800 nézőJv.: Marton Zs., Szabó E.MKC: Scholtz – Kovacsicz 2, Hudák, Horváth B. 1, Bízik B. 1, TILINGER 12 (8), Hajtai 2. Csere: GUBIKOVÁ (kapus), Bízik R. 3, Kopecz 2, Vukcevic, Bardi. Vezetőedző: Bognár RóbertDKKA: Csapó – Grosch 4, SZEKERCZÉS 7 (3), Sirián 3, Szalai, Ferenczy 2, Kazai 4. Csere: Vártok (kapus), Bouti 2, Cifra, Nick, Monori. Vezetőedző: György LászlóHétméteresek: 9/8, ill., 3/3Kiállítások: 10 perc, ill., 10 percA mosonmagyaróvári játékosok az öltözőben ragadtak a mérkőzése elején, a Dunaújváros pedig kihasználta ezt. Öt perc elteltével 4-0-ára vezetettek a vendégek, az első MKC találat csak ezután született meg, ezt Hajtai Vanessza szerezte. Az első félidő nagy részében 3-4 góllal vezetett a Kohász, az óváriak sokáig csak üldözték ellenfelüket. A szünet előtt nem sokkal mínusz kettőre zárkóztak Bognár Róbert tanítványai és ez a különbség kitartott a játékrész végéig.14-12-es újvárosi előnnyel fordultak a csapatok és a második félidőben is sokáig a Dunaújváros volt előnyben. Aztán a hazaiak elkezdetek egyre jobban játszani. Tilinger Tamara magabiztosan értékesítette a büntetőket, Lucia Gubiková pedig egyre jobban védett.A 49. percben először egyenlített az MKC, ekkor 18-18-at mutatott az eredményjelző. Ezt követően megint ellépett kettővel az Újváros, ám a Mosonmagyaróvár megint visszajött. Az utolsó hét percet 5-2-re nyerték a hazaiak, akik így a mérkőzést is behúzták. Az MKC óriási csatában 23-22-re legyőzte a Kohászt és ezzel nagyon fontos két pontot szerzett.Bognár Róbert, az Eu-Fire Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "Legalább tíz évet öregedtem a mérkőzés alatt, így nem biztos, hogy kihúzom a szezon végéig. Ettől függetlenül megelégszem azzal, ha egy-egy góllal nyerünk. Nagyon hiányzott nekünk a hazai pálya, ez is sokat lendített a csapaton".György László, a Dunaújvárosi Kohász KA vezetőedzője: "Csalódott vagyunk a vereség miatt, főleg úgy, hogy néhány napja a Debrecen ellen is egy góllal maradtunk alul. A csapatunk kevés volt a jó teljesítmény, pedig uraltuk a mérkőzést, de a hajrában minden szinten elfogytunk".