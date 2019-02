Ezüstérmes lett a Kisalföld arca

Kocsis Fruzsina a Kisalföld arcának öltözött a farsangi bálon.

Kocsis Fruzsina saját készítésű jelmezben érkezett a hét végi levéli farsangi bálba. Ő volt a Kisalföld arca. A ruhaköltemény nagyon aprólékos kivitelezését nem kell részletezni. A kalapos modell végül második helyezést ért el a jelmezversenyen.Anyukája lapunknak elmondta, hogy közösen készítették el a jelmezt. A családban öröklődött a kreativitás, ugyanis Fruzsina anyukája virágkötő.– Az interneten láttam különféle újrahasznosított anyagokból, dolgokból készült jelmezeket és onnan jött az ötlet. Húsz darab Kisalföld napilapból válogattunk és kísérleteztünk. Először elkészítettük a szoknyát és a ruha vázát, amire végül felragasztottuk az ugyancsak újságpapírból hajtogatott és kivágott virágdíszeket is. Végül is összesen tíz napilapból sikerült kihozni a jelmezt.Az anyuka lapunknak azt is elárulta, hogy több fázisban készült az alkotás, összesen 5–6 munkaóra befektetéssel. A kreatív alkotófolyamat során Fruzsina beleolvasgatott a napilapba. Nagyon tetszett neki egy állatokról szóló cikk. A ruhakölteményt persze elrakja a család emlékbe és egy kiváltságos helyet kap a gardróbban – fogalmazott végezetül az anyuka.