Január elsejétől az endometriózisban, mell-, méhnyak-, petefészekrákban szenvedő nők, a here- és prosztatarákban érintett férfiak is jogosultak adókedvezményre. E betegségek nagy terheket rónak egy érintettre: fizikailag, lelkileg és nem utolsósorban anyagilag is.