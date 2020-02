Rembrandt festményeként azonosítottak egy négyszáz éves műalkotást

A pennsylvaniai Allentowni Művészeti Múzeumban kiállított Fiatal nő arcképe című olajfestményt Rembrandt műhelyének tulajdonították. Két éve a festményt a New York-i Egyetemre küldték restaurálásra és megtisztításra.

Az egyetem restaurátorai akkor kezdték gyanítani, hogy Rembrandt művével állnak szemben, amikor eltávolították a legfelső festékréteget és a fekete, sűrű lakkréteget, és feltárult előttük a holland mester jellegzetes ecsetkezelése.

„Festményünkön több lakkréteg volt, és ez elrejtette az eredeti ecsetkezelést és az eredeti színeket” – magyarázta Elaine Mehalakes, a múzeum alelnöke.

