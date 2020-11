A híres brit háborús fotós, Don McCullin életéről forgat filmet Angelina Jolie

Az Unresonable Behavour című produkció a fotós azonos című memoárkötete nyomán készül – számolt be róla a Variety.com.

A 85 éves McCullin executive producerként vesz részt a film elkészítésében. Ismeri Jolie munkáit, látta a They Killed My Father című, BAFTA-díjra is jelölt kambodzsai filmjét, és mint mondta, úgy érzi, biztos kezekben van élete története a rendezőnél.

A forgatókönyvet Gregory Burke írja. A filmben a második világháború utáni Londonból induló brit fotós életútjának legfontosabb állomásait mutatják be.

McCullin a világ legveszélyesebb helyszíneiről küldött fotóriportokat.

Ott volt a szuezi válságnál 1956-ban, tudósított a vietnámi háborúról és az észak-ír konfliktusról.

Jolie megtisztelőnek nevezte, hogy megrendezheti a filmet McCullinról, akiben szerinte a félelmet nem ismerő vakmerőség és a humanizmus keveredik egymással, és aki teljes odaadással tudósított szemtanúként a háborúkról. Mint hozzáfűzte, a McCullin életét bemutató film egyúttal az újságírás egy fontos korszakának felemelkedését és letűnését is felidézi.

Borítókép: Angelina Jolie a rendezői székben