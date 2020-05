Új programelemekkel nyitott az Esterházy kastélypark

Május 21-től szabadtéren vezetett parktúrákkal várja a látogatókat a fertődi Esterházy-kastély és a Cziráky Margit Rózsakert is megtekinthető.

– A teljesen újszerű program során vezetett parktúrákon fedezhetik fel a látogatók a barokk-rokokó korszakot, annak történelmi-, építészeti-, zene- és képzőművészeti-vonatkozásaival, az Esterházy-kastély- és családtörténettel együtt. Mindezt a kastély parkja és a kapcsolódó táj a barokk kertművészet legérettebb magyarországi alkotásaként kínálja, amelyhez most szakszerű vezetés társul – mondta el Egresitsné Firtl Katalin az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A barokk tájformálás európai léptékkel mérve is nagyszabású, példaértékű megjelenése összművészeti alkotásként így különleges élményt kínál majd látogatóinknak.

Hozzátette: Jeles napok alkalmával eddig is kiemelkedően népszerűek voltak a tematikus parktúrák. A szabadtéri terek újranyitásával ez a teljesen újszerű programelem a kastély-együttest a barokk tájformálás európai lépték szerint is nagyszabású összművészti alkotásként mutatja be. A látogatók számára megelevenedik Esterházy Fényes Miklós kora, az Eszterházához kötődő Haydn-életmű a barokk-rokokó leghitelesebb helyszínén, miközben a vezetés számos botanikai különlegességet is számba vesz.

Családi programnak is kiváló, hiszen végig szabadban zajlik a túra, amely alatt, természetesen kötelező járványügyi szabályok betartatása.

Érdemes azoknak is eljönni, akik már jártak Eszterházán, mert ezekkel az időben és tematikában is több változatban kínált, egyéni és csoportos szabadtéri programokkal egy eddig ismeretlen, új arcát ismerhetik meg az eszterházai örökséghelyszínnek.

Megtapasztalhatják ismét azt, amiként valóban mérhetetlen csodák forrása ez a hely! – fogalmazott az ügyvezető.

A szabadtéri programkínálatunk élményvilágát a virágbaborult Cziráky Margit Rózsakert pompázatos látványa teszi teljessé. A több mint 8000 tő és 600 fajta rózsa rózsakertje a vezetett parktúrák része és külön is látogatható.

A naponta délelőtt 9 órától óránként induló parkvezetéseket előre meghirdetett időpontokban a magyaron kívül német, angol nyelveken is elindítják, ezekre csoportokat és egyéni látogatókat is várnak, maximum 20 fős csoportokig. Az utolsó túra délután 4 órakor indul. A rózsakert délelőtt 10 és este 6 óra között várja a látogatókat.

Az egyéni és csoportos túrák útvonala érinti a díszudvart, franciaparkot, Lés-erdőt és a Bagatelle-t, emellett a Cziráky Margit rózsakertet, az angolparkot, a hársfasort is.

Parktúrák, útvonalak – részletek itt >>

Bejelentkezés és további információk: [email protected] e-mail címen és a +36 99 537 620 telefonszámon.