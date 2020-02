Mosonmagyaróváriak festik meg Puccini világát

Idén Puccini Turandot című művét mutatják be július és augusztusban a híres szentmargitbányai (Sankt Marghareten) Opera Fesztiválon. A monumentális díszlet megalkotásában egy mosonmagyaróvári festőművész pár, Heincz Gábor és Balogh Boglárka is kiveszi részét. Tavaly a Varázsfuvola látványvilágának születésénél szintén bábáskodtak.

Puccini Turandot című művét mutatják be a nyáron a híres szentmargitbányai (Sankt Margarethen) Operafesztiválon. A monumentális díszlet megalkotásából egy mosonmagyar-

óvári festőművészpár, Heincz Gábor és Balogh Boglárka is kiveszi a részét. Munkájukat szobrász és restaurátor is segíti a díszletek elkészítésében.Tavaly a Varázsfuvola látványvilágának születésénél szintén bábáskodtak.

A szentmargitbányai (Sankt Margarethen) kőfejtő ad otthont nyaranta a híres Operafesztiválnak. Tavaly Mozart Varázsfuvoláját álmodták színpadra, idén Puccini Turandotját mutatják be. A monumentális díszletek elkészítéséből egy mosonmagyaróvári pár is kiveszi részét. Balogh Boglárka és Heincz Gábor mesélt a több

hónapos alkotómunkáról.

– Három éve kaptuk az első felkérést, hogy elkészítsük a Rigoletto díszletét. Tavaly a Varázsfuvolát mutatták be Szentmargitbányán, idén pedig a Turandotot fogják. Az utóbbi díszletein már javában dolgozunk egy bécsi műhelyben – kezdi beszélgetésünket Heincz Gábor, aki kézjegyét már több országban is letette. Mosonmagyaróváron évekkel korábban az Erkel utcai panelokra festett városképeket. Ugyanis a rajztanár-festőművész évekig reklámfestőként kereste kenyerét egy üdítőmárka alkalmazottjaként. Mint mondja, „lógott már falakon” Romániától Fehéroroszországig. A reklámfestést azonban a ponyvázás az utóbbi időben háttérbe szorította.

Hogy nagy méretben alkosson, nem állt tőle távol. Díszletfestésben szerzett többéves tapasztalatot szintén festőművész párja, Balogh Boglárka is.

A szentmargitbányai színpad, mint megtudtuk, száz méter széles, huszonöt méter hosszú és harminc méter magas.

– Megkapjuk a díszlettervező terveit és egy makettet, ez alapján kell elkészítenünk a díszletet úgy, hogy az nemcsak közelről, hanem távolról is mutasson. Asztalosok ácsolják az alapokat, erre kerül rá a polisztirol, amit formára faragunk, csiszolunk, vakolunk, majd festünk. Ehhez nagyon fontos az anyagok ismerete, milyen lesz a vizualitásuk – magyarázza Gábor.

A Varázsfuvola díszletében látványos elem volt a felhőalagút, melyet 2–10 méter átmérőjű gömbökből raktak össze. Ahogy monumentális látványt nyújtott egy madárfészek is. A tavalyi darabban érdekesség volt az is, hogy a kőbánya sziklafalához hasonlót kellett díszletként megalkotni.

A Turandot díszletének első mintadarabjai már születnek. Mivel a színpad szabadtéri, az időjárás viszontagságainak is ellen kell állnia.

– Nem könnyű fizikai munka ez – vélekedik Balogh Boglárka, aki szerint míg nálunk főként festett díszleteket használnak a színházban, addig Ausztriában a más módon felépítettek a jellemzőek. Ezt azzal magyarázza, hogy nálunk inkább vonnak be képzőművészeket az alkotás folyamatába. Nyugati szomszédunknál inkább az ügyes kezű szakemberekre hárul a munka dandárja. Gábort és Boglárkát egyébként szobrász és restaurátor is segíti a díszletek elkészítésében.

– Büszkeség számomra ilyen helyen dolgozni. Csodálatos, hogy közöm van ezekhez a díszletekhez – fűzi hozzá Boglárka.

A Turandot-t július 8-án láthatja a közönség a Szentmargitbányai Kőfejtőben.