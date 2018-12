Több amerikai államban hirdettek rendkívüli állapotot

Több államban - köztük Virginiában, Oklahomában és Észak-Karolinában - nagy mennyiségű hó, illetve havas és ónos eső esett vasárnap.



Az amerikai meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a térségben szombat éjjel kezdődött havazás hétfőig is eltarthat. A legtöbb csapadék Észak-Karolinában és Virginia déli részén eshet. Észak-Karolina hegyvidéki területein akár 30 centiméternél több hó is hullhat. A tengerparti területeken heves esőzés várható, amelyet áradások kísérhetnek.



A térségben több mint 300 ezer háztartásból jelentettek áramkimaradást, közülük mintegy 180 ezret Észak-Karolinában, több mint 82 ezret Dél-Karolinában és összesen 75 ezret Tennessee, Alabama és Mississippi államban.



Az észak-karolinai Charlotte Douglas Nemzetközi Repülőtér közölte, hogy az American Airlines szombat estétől csökkentette járatait a térségben. Az amerikai légitársaság vasárnap több mint ezer járatot törölt a szélsőséges időjárás miatt, és figyelmeztetés adott ki kilenc repülőtérre Észak- és Dél-Karolina, Tennessee, valamint Virginia államban.



Roy Cooper, Észak-Karolina kormányzója arra kérte a helyieket, hogy lehetőleg ne induljanak útnak vasárnap. Észak-Karolina útjain több baleset is történt a hétvégén a szélsőséges időjárás miatt. Katasztrófavédelmi tisztségviselők felszólították a lakosokat, hogy halmozzanak fel három napra elegendő élelmet és vizet, illetve tartsanak maguknál elemeket az áramkimaradás lehetőségét figyelembe véve.