Szükségállapotot rendeltek el a Tátrában a hó miatt

Szükségállapotot rendelt el kedden a tátrai régióban a szlovák útkezelő vállalat a napok óta tartó havazás és a helyi utakon keletkezett hóátfúvások miatt - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.



A havazás és az erős szél, illetve az ezek együtthatásaként keletkező hóátfúvások a tátrai régió három járásában - a poprádiban, a lőcseiben és a késmárkiban - okoznak jelentős problémákat. Ezekben a járásokban Marián Barilla, a helyi útkezelő vállalat igazgatója "nagyon rossznak" jellemezte a helyzetet.



Az említett járásokban vannak útszakaszok, amelyeket teljesen le kellett zárni, de a járható utak jelentős részén is rosszak az útviszonyok. A havazás és az óránként száz kilométert is elérő erejű széllökések leginkább a Magas-Tátrában nehezítik a közlekedést. Poprád, Ótátrafüred, Tátracsorba és a Csorba-tó környékén a legrosszabb helyzet. Az előrejelzések szerint a most tapasztalható rendkívüli időjárás legalább szerda estig változatlan marad, ezért az útkezelő vállalat azt ajánlja: aki teheti, ne induljon útnak ebben az időben.



Az elmúlt napokban leesett új hó és a helyenként mínusz húsz fokot is elérő hideg következményeként nőtt a lavinaveszély is, jelenleg már az ország minden magashegyi térségében emelt fokozatú (az ötös skálán hármas) lavinaveszély van érvényben.



A Tátrán kívül továbbra is komoly problémákat okoz a havazás az ország északnyugati részén, Zsolna megyében, ahol már a múlt héten több mint egy tucat településen hirdettek szükségállapotot. Ezeknek a településeknek a száma a folytatódó havazás miatt folyamatosan emelkedik, kedden már 29 faluban és egy városban volt érvényben szükségállapot.