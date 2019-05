Szigorítják a pedofília büntetését Lengyelországban

A kiskorúak elleni szexuális visszaélések büntetési tételeinek szigorításáról hozott döntést a lengyel kormány kedden, néhány nappal az után, hogy egy, a lengyel katolikus egyházban történt hasonló visszaélésekről szóló film hatalmas megrázkódtatást okozott a lengyel társadalomban és belpolitikában.A Csak el ne mondd senkinek című filmet, Tomasz Sekielski rendező alkotását szombaton mutatták be, és azóta több mint 11 millióan nézték meg a YouTube videomegosztó portálon. A bemutató után Wojciech Polak érsek, lengyel prímás köszönetet mondott az alkotóknak "bátorságukért', és bocsánatot kért mindenkitől, akit egyházi emberek részéről szexuális erőszak ért.Mateusz Morawiecki miniszterelnök és Zbigniew Ziobro igazságügyi miniszter kedden közös sajtóértekezleten számolt be a kormány által elfogadott, de még a parlament jóváhagyására váró törvénymódosításról.A kormányfő elmondta, hogy a pedofília büntetésének megszigorítása mindenkire egyformán vonatkozni fog, beleértve a papokat is. Hozzátette, hogy ez idáig ezt az "undorító, kegyetlen, bestiális bűncselekményt" túl enyhén büntették.Az igazságügyi tárca által kidolgozott törvénymódosítás értelmében a jövőben nem szabható ki felfüggesztett szabadságvesztés ilyen bűncselekményekre. A nemi erőszak gyerekáldozatainak felső korhatárát 16 évre emelik, az ilyen bűncselekmény nem évülhet el, és a jövőben 5-től 30 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtják. Amennyiben az áldozat a tettes gondjaira volt bízva, az alsó büntetési tétel 8 éves szabadságvesztés lesz. A jelenleg érvényes előírások szerint a gyerekek elleni nemi erőszak büntetési tétele 3-tól 15 év, illetve különleges kegyetlenséggel elkövetett nemi erőszak esetében 5-től 15 év szabadságvesztés.A 38 milliós Lengyelországban hagyományosan erős a katolikus egyház, a lakosság 85 százaléka katolikusnak vallja magát, és egyharmaduk részt vesz a vasárnapi szentmiséken. A katolikus egyháznak a lengyel történelemben, különösen az ország felosztásának időszakában döntő szerepe volt a nemzeti identitás fenntartásában, és a kommunizmus évtizedei alatt támogatta az ellenzéki mozgalmakat. A kommunizmusnak számos pap és szerzetes áldozata volt, közülük a legismertebb a II. János Pál pápa által szentté avatott Jerzy Popieluszko, a Szolidaritás független szakszervezet lelkésze volt.A jelenlegi nemzeti konzervatív kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) közel áll a katolikus egyházhoz, de a vezető ellenzéki párt, a jobboldali liberális Polgári Platform (PO) vezető politikusainak és támogatóinak nagy része is katolikusnak vallja magát. Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke pártja vasárnapi, szczecini konvencióján szintén elítélte a pedofíliát, és kilátásba helyezte a most bejelentett szigorításokat.Márciusban a lengyel katolikus egyház tanulmányt hozott nyilvánosságra, amely szerint 1990 és 2018 között egyházi személyek 625, papok által kiskorú gyermekek ellen 1950 óta elkövetett szexuális visszaélésről kaptak bejelentést. Az áldozatok fele 15 évesnél fiatalabb volt.Az egyház már eddig is hozott intézkedéseket a hasonló bűncselekmények megelőzésére, illetve a bűnösök megbüntetésére, és a film nyomán újabb, a kiskorúak védelmét szolgáló szabályokat jelentett be.A Reuters hírmagyarázatában megjegyzi, hogy a papi pedofíliáról szóló filmet a május 26-i európai parlamenti választások kampányának csúcsidőszakában mutatták be. Hozzáteszi, hogy a PiS a katolikus hitet a nemzeti identitás kulcsfontosságú részének tekinti, míg a balliberális ellenzék szerint a katolikus egyháznak túlságosan nagy a politikai befolyása Lengyelországban.