Strache-ügy - Norbert Hofer lett az Osztrák Szabadságpárt új elnöke

Az ibizai találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is. Gudenus vasárnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal lemond minden tisztségéről, kilép a pártból, és visszaadja parlamenti mandátumát. A botrány következményeként Sebastian Kurz osztrák kancellár szombat este jelentette be, hogy felbontja a koalíciót az Osztrák Szabadságpárttal, és előrehozott parlamenti választást tartanak.

Norbert Hofert választotta meg az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) új vezetőjének vasárnapi ülésén a párt országos elnöksége. Az FPÖ vasárnap esti közleménye szerint az egyhangúlag elfogadott döntést hivatalosan az európai parlamenti választásokat követő ülésén erősíti meg az elnökség.Norbert Hofer, aki a közlekedési, innovációs és technológiai miniszter tisztségét tölti be, Heinz-Christian Strachét váltja a párt élén. Strache szombaton egy korrupciós botrány miatt kényszerült lemondani alkancellári és pártelnöki tisztségéről. Az FPÖ korábbi elnöke körüli botrány péntek este robbant ki, miután a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung című német lapok közzétettek egy videofelvételt, amelynek tanúsága szerint a szabadságpárti politikus két éve a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló orosz nőnek.Pamela Rendi-Wagner pártelnököt indítja kancellárjelöltként az előrehozott parlamenti választásokon az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ). A párt országos elnöksége egyhangúlag döntött erről vasárnap tartott ülésén. Rendi-Wagner jelölését hivatalosan az európai parlamenti választásokat követő hétfőre, május 27-re összehívott ülésén erősíti meg az elnökség. A vasárnapi tanácskozást követő sajtótájékoztatóján az SPÖ elnöke élesen bírálta Sebastian Kurz kancellárt, mondván, személyes felelősség terheli a néppárti-szabadságpárti kormánykoalíció bukásáért. Rámutatott, Kurz pusztán önzésből és a hatalom megtartása végett tette meg alkancellárnak a szabadságpárti Heinz-Christian Strachét, amivel súlyos válságba vezette az országot, és ártott Ausztria nemzetközi megítélésének.Rendi-Wagner kifogásolta azt is, hogy a néppárti kancellárnak nincs elképzelése a választásokig tartó átmeneti időszakról. A szociáldemokraták szerint mielőbb átmeneti kormányt kell felállítani, amelyben a jelenleg szabadságpárti politikusok vezette belügyi, védelmi és igazságügyi tárcák irányítását szakértők veszik át, mert csak így lehetséges az Ibiza-botrány teljes feltárása. Rendi-Wagner egyben sürgette a Nemzeti Tanács (parlament alsóháza) rendkívüli ülésének összehívását szerdára. Kiemelte: jelen helyzetben az ügy feltárása mellett mindenekelőtt stabilitásra, őszinteségre és a méltóság megőrzésére van szükség, mert csak így nyerhető vissza az emberek politikába és intézményekbe vetett bizalma.Sebastian Kurz osztrák kancellár szombat este jelentette be, hogy felbontja a koalíciót az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) , miután annak vezetője, Heinz-Christian Strache egy korrupciós botrány miatt lemondani kényszerült alkancellári és pártelnöki tisztségéről. Az FPÖ elnöke körüli botrány péntek este robbant ki, miután a Spiegel és a Süddeutsche Zeitung című német lapok közzétettek egy videofelvételt, amelynek tanúsága szerint a szabadságpárti politikus két éve a spanyolországi Ibiza szigetén a 2017-es választási kampányhoz nyújtandó támogatásért cserébe állami megbízások elnyerését helyezte kilátásba egy ausztriai befektetésre készülő, magát dúsgazdagnak valló orosz nőnek. A találkozón jelen volt Johann Gudenus, az FPÖ frakcióvezetője is. Strache szerint politikai karaktergyilkosság áldozata lett.