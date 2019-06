Nyugdíjtípusok Ausztriában: tájékoztatás több lehetőségről

Jó pár éve sok magyar jár át Ausztriába dolgozni, természetes, hogy közülük egyre többen a nyugdíjkorhatárt is megközelítik. Többen lehetnek jogosultak – akár csak részben – osztrák nyugellátásra. Ha csak rövidebb ideig dolgoztak a határon túl, akkor ez nem lesz nagy összeg, de kiegészítheti a hazai ellátást, illetve egyeseknél jelentősebb jövedelmet is jelenthet a már nem aktív éveiben. Érdemes tehát az igényléskor, az ügyintézéskor körültekintőnek lenni.



Az ausztriai tényleges nyugdíjkérelmek bírálatát akár jelentősen is rövidítheti, ha a kérelmező rendelkezik már előzetes szolgálatiidő-összesítővel. S miután megérkezik a nyugdíjhatározat, szükség van egyéb dokumentumokra is ahhoz, hogy megkezdődjön a folyósítás. A pénzt egy külső pénzintézeten keresztül utalja a nyugdíjfolyósító, emiatt is szükség van adatszolgáltatásra.



Évente kap a nyugdíjas egy határozatot, amin az éves nyugdíj összege szerepel. A folyósításhoz szükséges egy életben léti nyilatkozat is. Akárcsak a munkabérek esetében, Ausztriában a nyugdíjaknál is 13. és 14. havi ellátást is kifizetnek, ezeket általában áprilisban és novemberben utalják, azaz ezekben a hónapokban dupla nyugdíjat kap az arra jogosult idős ember.



Ha az osztrákoknál dolgozó magyar munkavállaló ausztriai szolgálatiidő-összesítési kérelmet nyújt be, a bírálatot követően postai úton kézhez kap egy határozatot. Az tartalmazza a teljes leigazolt szolgálati idejét, de részletesen csak az ausztriai időszakokat tüntetik fel benne. Mivel többféle nyugdíjtípus létezik Ausztriában és azok igényléséhez különböző feltételeknek kell megfelelni, több lehetséges megoldást is elmagyaráz a határozat. Mivel az összesítést általában 55 éves kor után szokták a biztosítottak kérelmezni, az esetek többségében életkorukból adódóan még nem nyugdíjjogosultak. Viszont pontos adatokat kapnak arról, hogy a nyugdíjkorhatár eléréséig még mennyi időt kell dolgozniuk a nyugdíjjogosultság megszerzése érdekében.



A tanácsadásban az IngáZóna partnere az Ausztriai–Magyar Ügyek Tanácsadó Iroda – Hitel, állami támogatások (Andesz 2006 Bt.), szakértőik – Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina – adnak válaszokat olvasóink kérdéseire.