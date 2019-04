Mostanra sikerült stabilizálni a Notre-Dame struktúráját

Az építészek és az építőmunkások stabilizálták a párizsi Notre-Dame székesegyház tűzvészben meggyengült struktúráját, és a tűzoltók péntek éjjel megkezdték a levonulást a katasztrófa helyszínéről - jelentette be péntek éjjel a tűzoltóság.Már nem áll fenn a veszélye annak, hogy az építmény falai leomlanak - mondta Gabriel Plus alezredes, a párizsi tűzoltóság fő szóvivője az amerikai hírügynökségnek. A tűzoltóknak sikerült lehűteniük a tűzvészben felforrósodott falakat és a tetőzetből lehullott kőtörmeléket, és már nincs több forró pont az épület belsejében - tette hozzá.Az kész csoda, hogy a katedrális még áll, és az ereklyéket, műtárgyakat sikerült megmenteni - mondta.A katasztrófa okait vizsgáló szakértők úgy vélik, hogy baleset történt, és azokat a tényezőket tanulmányozzák, amelyek együttesen hozzájárultak a tűzvészhez.A sajtóban olyan feltételezések jelentek meg, amelyek szerint egy számítógép hibája is hozzájárult a történtekhez. A Le Parisien című újság szerint a kezdeti tűzriasztáskor a gép félrevezette a tűzoltókat.