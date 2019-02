Merényletre készült az amerikai parti őrség egyik hadnagya

Letartóztatták az amerikai parti őrség egyik tagját, aki demokrata párti politikusokat, aktivistákat és újságírókat akart meggyilkolni - közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) csütörtökön.



Christopher Paul Hasson hadnagyot még a múlt pénteken tartóztatták le marylandi otthonában, ám az FBI csak csütörtökön este, már a bírósághoz benyújtott periratok megszületése után hozta nyilvánosságra a történteket. A gyanúsított lakásában tűzfegyverek és pisztolyok egész arzenálját, lőszereket és golyóálló mellényeket találtak, valamint egy listát azokról a személyekről, akiket Hasson meg akart gyilkolni. "Olyan gyilkosságsorozatra készült, amilyet csak ritkán látni az Egyesült Államokban" - olvasható a bírósághoz benyújtott periratokban, amelyekben "belföldi terrorizmussal" vádolják Hassont.



Az önmagát "fehér nacionalistaként" meghatározó hadnagy 2017 óta folyamatosan fegyvereket halmozott fel. Célkeresztjében olyan prominens személyiségek szerepeltek, mint például Nancy Pelosi házelnök, Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő, vagy Richard Blumenthal connecticuti szenátor. Valamennyien demokrata párti politikusok. A kiszemelt áldozatok között volt John Podesta, Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt választási kampányának vezetője is.



Az FBI nyomozói feltárták Hasson internetes tevékenységét: kiderült, hogy a világhálón politikusok és közéleti személyiségek lakcímeit kereste, valamint azt fürkészte, vajon kiknek vannak biztonsági őrei is.



Hasson hadnagy az ügyészek szerint régóta hangoztatta szélsőséges nézeteit, gyakran szólított fel erőszakra "egy fehér haza" érdekében, és a barátainak címzett leveleiben is arról írt, hogy "arról álmodozom, hogy csaknem minden embert kiirtsak a Földön". A nyomozók által megtalált egyik, el nem küldött levelében arról írt, hogy harminc esztendőn keresztül szkinhed volt és "a fehér haza" megteremtése érdekében fontosnak tartotta az erőszakot. Példaképeként emlegette a norvég Anders Breiviket, aki 2011-ben 77 embert mészárolt le.



Letartóztatására azt követően került sor, hogy nyilvánosan hangoztatott neonáci nézetei miatt a parti őrség - az FBI munkatársait bevonva - belső vizsgálatot indított.