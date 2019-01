Illegális bevándorlóként viselkedett egy csoport az amerikai házelnök kertjében

Sátrat vert fel és illegális bevándorlóként viselkedett Nancy Pelosi demokrata párti házelnök kaliforniai villájának kertjében egy aktivistacsoport, amely ellenzi az illegális bevándorlást - adta hírül kedden este több amerikai lap.



A csoport - a The Washington Times című lap tudósítása szerint - azt hangoztatta, hogy menedéket keres a kertben úgy, ahogyan az úgynevezett menedékvárosokban otthonra lelnek az illegális bevándorlók.



A csoport vezetője, Laura Loomer videón élőben közvetítette a sátorállítást. Az akciót tiltakozásnak szánta a Donald Trump elnök javasolta határfal felépítését ellenző demokrata pártiak politikája ellen.



Nancy Pelosi "erkölcstelennek" minősítette az amerikai-mexikói határra tervezett falépítést, Loomer és csoportja ezért a sátor tetejére írta, hogy "erkölcstelen".



A videón Loomer így fogalmazott: "Nancy (Pelosi) nagyon gazdag ember, és azt hiszi, hogy itt mindenkit szívesen kell látni, és hogy a menedékjog emberi jog".



A The Daily Beast című lap helyszínen lévő riportere azt jelentette: a megjelenő rendőrök a csoport tagjait felszólították, hogy azonosítsák magukat, mire azt a választ kapták: "Gavin Newsom (kaliforniai kormányzó) azt mondta, hogy nekünk erre nincs szükségünk".



A csoportot ezután kirakták a házelnök kertjéből, de senkit nem tartóztattak le birtokháborításért, és Nancy Pelosi nem kommentálta az esetet.



A menedékvárosok ügye megosztja az amerikai politikát és közvéleményt. Ezek a települések - vagy egész államok - menedéket nyújtanak az illegális bevándorlóknak, és nem hajlandók együttműködni sem a szövetségi bevándorlási hivatal, sem a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársaival az illegális bevándorlás ellenőrzésében vagy visszaszorításában.



Kalifornia egyike azon államoknak, amelyet kormányzója menedékállamnak nyilvánított. Ez azt is jelenti, hogy az illegálisan az országba érkezőket nem tartóztatják fel, teljes körű védelmet élveznek, így munkát is vállalhatnak, sőt, Kaliforniában az új kormányzó, Gavin Newsom azt is megígérte, hogy törvényt terjeszt elő az illegális bevándorlóknak biztosítandó egészségügyi ellátásról.