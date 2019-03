Átmenetileg Amerikában is kivonják a forgalomból a Boeing 737 MAX 8 és MAX 9-es típusait

A vizsgálatoknál felhasználják az etióp légitársaság gépének lezuhanása után megtalált feketedobozok adatait is - tették hozzá. Az FAA közleménye leszögezi: azt már megállapították, hogy vannak hasonlóságok az etióp légitársaság katasztrófája és a Lion Air indonéz légitársaság tavaly lezuhant 737 MAX-gépének tragédiája között.

Átmeneti időre kivonják a forgalomból a Boeing repülőgépek vitatott 737 MAX 8 és MAX 9-es típusait - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban. Az elnök ugyan kiváló vállalatként méltatta a repülőgépgyárat, amely szerinte máris dolgozik a felmerült problémák kijavításán, de amíg nem születik megoldás, addig ez a két típus nem közlekedhet.Mint mondta, megbeszélést folytatott a Boeing vezetőjével, Dennis Muilenburg elnök-vezérigazgatóval, és az elnöki utasításról szóló döntést a gépek átmeneti felfüggesztéséről közösen hozták meg. Donald Trump közölte: valamennyi amerikai légitársaságot értesítették a döntésről. Elmondta azt is, hogy az Etiópiában vasárnap lezuhant Boing-gép katasztrófája után konzultált Kanadával és más országokkal is, amelyek már korábban betiltották a vitatott géptípusok repülését. Az elnök bejelentése után közleményt tett közzé a szövetségi légügyi hatóság (FAA) is, amely szintén elrendelte a 737 MAX-gépek repülésének átmeneti felfüggesztését mind az amerikai légitársaságoknál, mind az amerikai légtérben. A tiltás a vizsgálatok befejezéséig érvényben marad.Dennis Muilenberg, a Boeing elnök-vezérigazgatója szerdán délután nyilvánossága hozott írásos közleményében leszögezte: "az elővigyázatosság okán támogatjuk a (gépek átmeneti felfüggesztéséről szóló) lépést, és a vizsgálatokban résztvevő partnereinkkel együtt mindent megteszünk annak érdekében, hogy megértsük a balesetek okait, erősítsük a repülésbiztonságot, és biztosítsuk, hogy ilyen balesetek a jövőben ne történhessenek meg".A The Wall Street Journal című lap megkereste a repülésbiztonsággal foglalkozó Aireon nevű céget, amely műholdas hálózata révén kíséri figyelemmel a világ légi forgalmát. A cég szóvivőnője elmondta: az elmúlt napokban részletes, a repülőgép útjának rekonstruálására is alkalmas adatokat adtak meg mind az FAA és az Egyesült Államok országos közlekedésbiztonsági felügyelete szakembereinek, mind a kanadai hatóságoknak. A lap interjút készített Tewolde Gebremariammal, az etióp légitársaság elnök-vezérigazgatójával, aki ugyan nem kívánt a folyamatban lévő nyomozás részleteiről nyilatkozni, de azt elmondta: a vasárnap lezuhant gép pilótája jelezte, hogy repülésirányítási problémái vannak és vissza akar térni a repülőtérre, de arról nem szólt, hogy a gépnek a felszállás idején különleges technikai problémái vagy meghibásodásai lettek volna.A CNN hírtelevízió információi szerint a Boeing 737 MAX típusú géppel repülő néhány amerikai pilóta már korábban jelezte, hogy bajok vannak a géppel. A televízió idézte a szövetségi adatbázist, amelyben felellhető, hogy az egyik pilóta "lelkiismeretlenségnek" nevezte, hogy a Boeing, az FAA, és az adatbázisban meg nem nevezett légitársaság megfelelő kiképzés és dokumentáció nélkül engedi felszállni a pilótákat. Egy másik szakértő szerint valószínűsíthetően a gép emelkedését szabályozó automatika lépett működésbe akkor, amikor nem kellett volna és a felszálláskor "lenyomta" a gépet.A katasztrófával és a Boeinggal kapcsolatos amerikai kommentárok rámutatnak arra is: a hírnevén esett csorba mellett a repülőgépgyárnak gazdasági nehézségekkel is meg kell küzdenie. Az indonéz Lion Air légitársaság - amelynek Boeing MAX gépe tavaly ősszel zuhant le - szerdán bejelentette: arra kérte a Boeing vezetését, hogy a gyár az indonéziai vizsgálatok befejezéséig ne szállítsa le a már megrendelt 201 Boeing-repülőt. "Ez az Etiópiában történt baleset további kérdéseket vet fel, és addig nem akarunk MAX-gépeket, amíg nem kapunk biztosítékokat arra, hogy ezek a repülőgéptípusok biztonságosak" - nyilatkozta a The Wall Street Journalnak Daniel Putut, a Lion Air igazgatója. Szerdán egyébként Hongkong, Vietnam, Thaiföld, Új-Zéland és Libanon is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek átmeneti időre megtiltották a Boeing MAX-gépek repülését.