A pápát burkoltan bíráló kiáltványt tettek közzé

A bíboros emlékezteti a katolikusokat hitük alaptételeire és arra, hogy az egyházon belül egyre nagyobb a "zavar". Müller egyszer sem írta le Ferenc nevét a pénteken késő este ismertetett négyoldalas manifesztumban, de egyértelműen bírálja a katolikus morálteológia azon irányát - az irgalmasság és a személyre szabott lelki vezetés fontosságát -, amelyet a jelenlegi pápa jelöl ki, szemben a két korábbi pápa konzervatívabb szemléletmódjával.



Egy lelkipásztor azzal téveszti meg legjobban a híveket, ha nem a katolikus igazságot tanítja nekik, ami egy "antikrisztusi fondorlat" - írta a bíboros a dokumentumban, amelyet a Ferenc pápát rendszeresen bíráló konzervatív katolikus média hozott nyilvánosságra. Müller emlékezteti a híveket arra az alapvető katolikus tanításra, hogy az áldozat szentségét csak abban az esetben vehetik magukhoz, ha előtte meggyónták bűneiket, ami azt is jelenti, hogy megfogadják: nem követik el újra őket. Vagyis ha egyházilag megházasodott emberek elválnak, és polgárilag újraházasodnak, azzal folytatólagosan bűnt követnek el.



Ezzel a bíboros emlékeztet arra, hogy Ferenc pápa szemléletmódja a következő: miután az egyházat képviselő lelkipásztor megismeri az újraházasodott hívő lelkét, és kíséri őt spirituális fejlődése útján, lehetővé teheti számára az áldozást. Müller emlékeztet arra is, hogy nők nem szentelhetők pappá, és a papoknak nőtlenségben kell élniük.



Bár Ferenc pápa is megerősítette ezeket, utasítására tanulmány készül a korai egyház női szerpapjairól, valamint indítványozta, hogy kaphassanak felmentést a cölibátus alól azok a nős férfiak, akik bizonyítják elkötelezettségüket a hivatás iránt. A bíboros közölte, hogy az egyház több püspöke, papja és laikus tagja kérésére írta a "kinyilatkozás igazságáról szóló nyilvános tanúságtételét, mert lelkipásztorként ez kötelessége az egyházon belül tapasztalható egyre nagyobb zavarodottság miatt". Az újraházasodottakkal kapcsolatban korábban már négy másik bíboros kérte arra Ferenc pápát, hogy tegye egyértelművé álláspontját - jegyezte meg az AP hírügynökség.



Gerhard Müller bíboros kiáltványának keltezése február 10-e, vagyis XVI. Benedek pápa lemondásának előestéje. Sok konzervatív katolikus nosztalgiával gondol vissza a hat éve lemondó egyházfő elvi egyértelműségére. Az AP megjegyzi, hogy a héten fejeződött be Ferenc pápa látogatása az Egyesült Arab Emírségekben, és ezen közös nyilatkozatot adott ki egy vezető muzulmán imámmal a kereszténység és az iszlám "testvériségéről". Bizonyos konzervatív katolikusok szerint a nyilatkozatban az szerepel, hogy a vallások sokszínűsége "Isten akarata", és ez szerintük megzavarja a hívek azon meggyőződését, miszerint az istenhit középpontjában Jézus Krisztus áll. A pápa azonban védelmébe vette a dokumentumot, szerinte az teljesen megfelel a tantételeknek.