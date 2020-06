Visszatér a piac a Dunakapu térre Győrben – videóval

Dr. Dézsi Csaba András polgármester bejelentése szerint hosszú évek után, hamarosan újra a Dunakapu tér ad otthont a győri piacnak.

„A győriek számára mindig is a Dunakapu tér jelentette a klasszikus piacteret. Nagyon sok észrevételt kaptam ezzel kapcsolatban, ezért is ígértem meg, hogy polgármesterként lehetővé teszem, hogy újra ezt a szerepet töltse be a tér a város életében. A belváros egyik központi terén, festői környezetben várja hamarosan újra a győrieket a piac” – mondta a polgármester.

A jelenlegi körülmények egyelőre csak a termelői vásár megrendezését teszik lehetővé a téren, ezért június első vasárnapján a „Védd a helyit, vedd a Kisalföldit” termelői vásár várja a vásárlókat, ahol egészséges és helyi termékek között válogathatunk. A vásár életkori korlátozás nélkül látogatható június 7-én, 7.00-13.00 óra között, de továbbra is ajánlott az orrot és szájat fedő maszk vagy kendő használata, és a másfél, két méteres szociális védőtávolság tartása.