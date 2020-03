Vészhelyzetben nincs idő ünnepelni

A miniszterelnök javaslatára dr. Áder János köztársasági elnök úr, nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fejlesztése és kiegyensúlyozott működtetése érdekében végzett sikeres intézményvezetői munkája elismeréseként dr. Tamás László János, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa részére a magyar érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

A kitüntetés átadására a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben nem került sor, azt későbbi időpontra halasztották. Ünneplésre nem volt idő. Az élet úgy hozta, hogy jelenleg a kórház, s élén az intézmény igazgatója olyan megfeszített munkát végez, amelyre emberemlékezet óta nem volt példa. A napi küzdelmekről folyamatosan beszámolunk, de úgy éreztük, hogy a kitüntetés kapcsán egy pillanatra meg kell állni egy rövid interjúval.

-Gratulálunk a magas kitüntetéshez.

-Az elismerés végtelenül jól esik, de meglepett. Nagy öröm számomra, hogy valami olyan teljesítményt tudtunk nyújtani, amit észrevettek. Ez részben orvosi tevékenység, részben egy olyan intézmény vezetése, ahol kétezerötszázan dolgozunk, tehát ezt nem lehet egyedül végezni. Ez a kórház munkatársai, orvosai, szakdolgozói munkája nélkül nem menne. Az oktatás, kutatás és egyéb, az alapfeladatokon túl végzett egyéb tevékenységek is növelik a kórház hírnevét, és egy jó hírű ellátórendszer vezetőjének lenni nagyon kényelmes dolog. Köszönettel tartozok mindenkinek, aki ebben segített, mert ez egy csapatmunka volt! A legnagyobb köszönettel a családomnak tartozom, akik negyven éve biztonságos, megértő hátteret biztosítanak a munkámhoz.

Az külön öröm számomra, hogy a mai napig is gyógyító tevékenységet folytathatok, mert enélkül nagyon nehéz lenne az életem. Nem könnyű a kettőt összeegyeztetni, de az egyik a másikat kiegészíti. Nem lehet elszakadni a gyógyítás valóságától ahhoz, hogy valaki megértse a munkatársai és a betegek igényét, azt, milyen kórházat szeretnének. Az ember mindennap ott él a betegek és kollégák között és ezt irányítani, támogatni is kell. Csak úgy tud jól működni, hogy ha ott vagyunk minden szinten. Pontosan látom, hogy mire van szüksége a munkatársaimnak a betegek ellátásához. Talán ettől tud az ember kiegyensúlyozottan, igazságosan szakmák, kollégák, betegek között eligazodni.

-Honnan jutott idáig a győri kórház?

-Ez az intézmény kétszázhetven év alatt épült ilyenné. Nem tudjuk, hogy melyik sejtünkben lakozik egy korábbi orvosprofesszor vagy egy kiváló ápoló. Ez a ház „lelke”, erre könnyű építeni a munkát. A megye vezető gyógyító helye, számos területen a térség vezető kórháza. A betegek olyan helyre érkeznek, ahol a problémájukat el tudják látni. Egy intézményvezetőnek nagy büszkeség, hogy olyan munkatársai vannak, akik világhírű szakorvosok, és biztosan tudhatom, hogy a betegek ellátása a legmegfelelőbb. Ha az ember tudja, hogy szakmai probléma nem adódhat, akkor csak az a feladat, hogy ezek a nagytudású szakemberek tudjanak együttműködni, egymás mellett dolgozni, munkájához meg kell teremteni az anyagi hátteret. Ebben is sokat fejlődött a kórház. Azon vagyunk, hogy a legmodernebb eszközökkel és a legmodernebb tudással rendelkezzünk.

– Van valami hiányérzete, amit meg szeretne még valósítani?

-Már három éve egyensúlyban van a kórház gazdasági helyzete. Ennek megteremtése nem volt könnyű feladat. Azt szeretném, hogy úgy lenne egyensúlyban, hogy az osztályok minden jogos igényét ki tudjuk elégíteni. Az egészségügyi technológia rohamosan fejlődik mind a gyógyszerek, eszközök és a technológia területén. Mindenki szeretné az elérhető legjobbat megszerezni, azzal gyógyítani. Akkor lennék igazán boldog, ha komoly innovációkat tudnánk úgy végrehajtani, hogy az a megteremtett gazdasági egyensúly nem billenne fel. Sajnos most nem ez a helyzet. Most egy vészhelyzet van. Minden forrást felszabadítottam a szükséges eszközök beszerzésére. Ezt a helyzetet az ország, de az egész világ is nehezen fogja átvészelni.