Főszerepben a győri advent – Jövő pénteken kezdődnek a programok

Jövő pénteken kezdődnek a győri adventi programok: nyit a Dunakapu téri jégpálya, lesz öt templom advent, adventi fényjáték- és jégvarázs, Falusi Mariann, Király Viktor és Király Linda koncertet is tartanak.

Sajtótájékoztatón mutatta be a város a november 29-én kezdődő győri advent program kínálatát. Fekete Dávid alpolgármester azzal kezdte: a győri belváros felújított történelmi terein a megszokott elemekkel biztosan találkozhatnak az ünnepvárók. Az óriáskerék már forog, hamarosan felépül a Dunakapu téri jégpálya is, a sokszínű kulturális programok mellett a jótékonysági faházat is felállítják, s természetesen készülnek a szilveszterre is.

Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója úgy folytatta: jövő pénteken délután öt órakor gyerekkórus fellépése nyitja a programokat. Az adventi fényjáték idén a rendházon és a Széchenyi téri épületeken lesz a bencés templom felújítása miatt. A fényfestés főszereplője egy kis róka és erdei állatok lesznek. Vasárnap délutánonként gyerek koncertekre várják az érdeklődőket. Kiemelte még, hogy december másodikán a zsinagógában Falusi Mariann lép fel, december 9-én pedig a Richter-teremben Király Viktor és Király Linda koncertet tartanak.

Sándorfi Róbert, az önkormányzat kulturális-, sport-, és városmarketing főosztályának vezetője az öt templom adventre hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a környezetterhelést csökkentve – kísérletként – kerámiai bögréket is árulnak majd a belvárosban mindössze 600 forintért.

A felállítandó Dunkapau téri jégpályán ötödször mutatnak be jégrevüt. „A fények új elemként jönnek be, idén fényvarázs jégrevüt tartunk november 29-én, este hat órakor” – mondta Varga-Horváth Adrienn, a Győri NEMAK-Dana ETO HC műkorcsolya szakosztályának elnöke. A pálya egészen február végéig várja majd a korizókat, kölcsönözni, éleztetni is lehet, gyerekeknek pedig korcsolya oktatást is tartanak.

„Örömzenére várjuk a győrieket, hatalmas bulit csapunk. Szeretünk együtt fellépni” – így promotálta december 9-én, este hét órakor a Richter-teremben tartandó koncertjét Király Viktor, aki testvérével, Lindával lép fel. A Széchenyi téri adventi gyertyagyújtásokat vasárnap délután öt órakor tartják.