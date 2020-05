Továbbra is sokan szeretnének külföldön tanulni

A koronavírus járvány miatt számos hallgató külföldi tanulmányainak szakadt vége hirtelen. Ennek folytatására a következő félévben van lehetőség, de vajon hányan térnek vissza? És mennyire befolyásolta ez a jelentkező kedvet, a következő félév ösztöndíjaira?

A győri Széchenyi István Egyetemen a következő tanévre 80 hallgató nyert pályázati Erasmus-támogatást, ami nem tér el a korábbi átlagtól. A győri intézmény összesítése szerint a 2011/2012-es tanévtől számítva összesen csaknem 600 hallgató utazott külföldre az Erasmus + program keretében. A jellemző létszám évente 60–80 körül alakult. Ugyancsak közel 600 volt az egyetemre érkezett erasmusos külföldi diákok száma.

Nem csökkent a jelentkezők száma

Dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes tájékoztatása szerint a kiutazó hallgatók körében a legkedveltebb célországoknak Ausztria, Spanyolország és Németország számítanak. A koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések következtében a jelenlegi félévben voltak olyanok, akiknek meg kellett szakítaniuk kint tartózkodásukat, illetve akik nem tudtak elutazni, de a rektorhelyettes szerint minden remény megvan arra, hogy a következő tanév során a program visszaálljon a megszokott kerékvágásba. A jövő tanévre szóló jelentkezéseket március 10-ig lehetett beadni, és 80 hallgató nyert támogatást. Fontos, hogy méltányossági alapon a jelenlegi tanév minden itthon ragadt nyertese is megvalósíthatja ösztöndíjas utazását 2020–2021-ben, hiszen a lényeg a személyes jelenlét. Ennek révén olyan kompetenciák sajátíthatók el, ami online módon, virtuálisan nem lehetséges.

Megragadnia lehetőséget

– Mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy éljen a lehetőséggel. A külföldön eltöltött idő nemcsak a tanult tárgyak szempontjából fontos, hanem a személyiségfejlődés, a tapasztalatszerzés miatt is. Azok, akik már részt vettek a programban, életre szóló élményekkel, kapcsolatokkal, szélesebb világlátással, jobb nyelvtudással, érettebben, magabiztosabban érkeztek haza. Ezek a tulajdonságok, készségek később a munkaerőpiacon is jól hasznosíthatók” – fogalmazott dr. Lukács Eszter.

Hozzátette, rendkívül lényeges, hogy a hallgatók által külföldön megszerzett krediteket a hazai egyetemek minél nagyobb arányban fogadják el. Ennek érdekében a Magyar Rektori Konferencia külön munkacsoportot alakított, amelybe a Széchenyi-egyetem is delegált tagot.

Fontos a személyes jelenlét

– A kint töltött idő alatt megtapasztaltam egy új tanítási formát, és nemzetközi kapcsolatokra tettem szert – mesélte Oross Dénes, aki 2018 őszén vett részt egy fél éves külföldi részképzésen Hollandiában. – Ha most pályáznék valószínűleg sokkal alaposabb kutatást végeznék, mint korábban. Akkor az elsődleges szempont az volt, mennyire releváns a szakom szempontjából az adott partneregyetem képzése és mennyire vonzz az adott ország. Ellenben, ha most pályáznék, a járvány miatt a legfontosabb az lenne, hogy milyenek ott az oktatás feltételei a félév kezdetekor. Ha az országban szeptembertől továbbra is a távoktatást részesítenék előnyben, nagy valószínűséggel elhalasztanám a tanulmányi utat. Számomra a külföldi részképzés egyik legmeghatározóbb élménye az volt, hogy egy másik kultúrában élhettem a mindennapjaim.