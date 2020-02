Szakirányú továbbképzést indított a Turizmus Tanszék

A folyamatban lévő és a később elkezdődő turisztikai projektek jobb színvonalú megvalósításához járulhat hozzá a győri Széchenyi István Egyetem Turisztikai Tanszékének új szakirányú továbbképzése, amelynek első féléve nemrégiben kezdődött el Budapesten. A beiratkozottak örültek annak, hogy az oktatást gyakorlati szakemberek végzik. A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány átvállalja a második féléves képzési díjat.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Turizmus Tanszékének turisztikai projektmenedzser szakközgazdász és turisztikai projektmenedzser tanácsadó szakirányú továbbképzése indult budapesti helyszínen, a Magyar Turisztikai Ügynökség oktatási kabinetjében központjában nemrégiben – tájékoztatott dr. Happ Éva tanszékvezető. Az egyetemi docens elmondta: a két féléves képzés elindítására tavaly kapták meg az engedélyt. A jelentkezés feltétele a szakközgazdász esetében gazdaságtudományi területen szerzett, míg a tanácsadó esetében bármilyen más diploma.

„A turizmus kiemelt képzési terület, nemzetgazdasági szempontból pedig rendkívül fontos ágazat. Még a 2014–2020-as európai uniós költségvetési ciklusnak is vannak kifutó projektjei, de a 2021-ben kezdődő időszakban szintén sok ilyen sikeres pályázat várható. Akik ezt a továbbképzést elvégzik, sokkal inkább hozzá tudnak majd járulni a turisztikai fejlesztésekhez, s a pályázatok elkészítésében, lebonyolításában segíthetnek. Oktatóknak olyan külsős szakembereket kértünk fel, akik maguk is foglalkoznak ilyen projektekkel, és gyakorlati ismereteket tudnak átadni. A két szemeszter során többek között a turisztikai trendekről, desztináció- és projektmenedzsmentről, az EU-s források pénzügyi felhasználásának rendjéről és a közbeszerzésekről tanulnak a résztvevők. A budapesti helyszínt azért választottuk, hogy országosan szólíthassuk meg az érdeklődőket. Sikerült, hiszen Győrtől Debrecenig, a fővárostól Szegedig jelentkeztek hallgatók” – fejtette ki dr. Happ Éva. Hozzátette: köszönettel tartoznak a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványnak, amely nemcsak az oktató gárda összeállításával segíti a képzést, hanem azzal is, hogy a második féléves képzési díjat átvállalja a hallgatóktól.