Súlyos beteg a 18 éves pannonhalmi diák, levegőt remél a gyógyulástól

Sajben Solt Bendegúz 18 éves pannonhalmi bencés diák súlyos tüdőbetegségben szenved, jelenleg transzplantációra vár. A kezelések, a gyógyszerek és a szükséges terápiás eszközök beszerzése miatt a család nehéz anyagi helyzetbe került. Lapunk Jóakarat Hídja Alapítványától is érkezett számukra segítség.

Sajben Solt Bendegúz 18 éves, pannonhalmi bencés diák. Súlyos tüdőbetegségben szenved, transzplantációra vár, de a laboratóriumi vizsgálat során baktériumot találtak a szervezetében, így egyelőre nem műthető. Most antibiotikumot kap. A kezelések, a gyógyszerek és a szükséges terápiás eszközök beszerzése miatt a család nehéz anyagi helyzetbe került. Lapunk olvasóinak köszönhetően a Jóakarat hídján át is segítséget nyújtott számukra. Bendegúznak a teljes élet reménye ad erőt a gyógyuláshoz.

Már csecsemőkorában kiderült, hogy Bendegúz szervezetében hibás gént hordoz, ami cisztás fibrózist okoz, amelynek következtében a tüdejében megnő a külső elválasztású mirigyek nyáktermelése.

Egyelőre nem műthető

– Ennek a betegségnek tizennégy éves koráig nem voltak fizikai jelei. Néhány évvel ezelőtt aztán romlani kezdett az állapota, másfél éve pedig súlyossá vált – mesélte Takács Szilvia, a fiú édesanyja, aki Szombathelyen egyedül neveli két gyermekét.

– Az igazi gyógyulást a tüdőtranszplantáció jelentené. Fel is vették volna a műtétre várakozók listájára, de a laboratóriumi vizsgálat során baktériumot találtak a szervezetében, így egyelőre nem műthető. Most fél évig erős antibiotikumot kap, hogy kipucolják a szervezetéből. Ha utána negatív lesz a labor eredménye, akkor újra konzultálunk az orvosokkal.

Mivel a kezelések, a gyógyszerek és a szükséges terápiás eszközök beszerzése, a megfelelő higiénés körülmények megteremtése nagyon megnehezítette a család anyagi helyzetét, Bendegúz a Facebookon keresztül kért segítő közbenjárást a szombathelyiektől és a pannonhalmi bencés diák- és tanári közösségtől, akik biztató szóval és cselekedettel is azonnal megmozdultak.

Nagyok a terhek

– Tudom, hogy nem volt könnyű meghoznia ezt a döntést, azt is tudom, hogy ezzel engem akar segíteni, hiszen tudja, hogy hiába dolgozom két munkahelyen, közben egyre többe kerül állapotának megőrzése. A gyógyszerek és a kezelések mellett a kezelések miatti rendszeres utazások költsége is nagyon sok. Megromlott állapota miatt másfél éve nem tud visszamenni Pannonhalmára. Hogy ne maradjon le és folytatni tudja a tanulmányait bizonyos tárgyakból magántanár foglalkozik vele, ami anyagilag szintén megterhelő. Sőt, a remélt műtét utáni rehabilitáció költségeit is nekünk kell állni.

A remény ad erőt

Bendegúz jelenleg a kezelések miatt kórházban van, de e-mailen sikerült elérni. Megkeresésünkre a következő levelet küldte: „Folyamatosan romló tüdőm állapota sajnos eléggé demotiváló tud lenni. Sokszor érzem a hétköznapok során, hogy bárcsak én is tehetnék úgy, mint a többiek! Ezt nehéz feldolgozni, elkönyvelni magamban, hatalmas segítséget nyújt anyukám jelenléte. Ilyen szavakat maximum egy kisgyermek szájából hallva tudnék elképzelni, de úgy gondolom, nincs szégyellnivalóm, minden lelki tehertől segít megszabadítani, így közérzetem, kedvem és hangulatom sosem hanyatlik. Próbálok mindent a lehető legpozitívabban látni és ez alapján élni. Ami továbbá erőt ad és hatalmas motivációt, az a transzplantáció után várható teljes élet, olyan célok elérése, amiket oly szerettem csinálni, például kosárlabdázás, síelés és még sok minden, de már annak is örülni fogok, hogy nem fog megterhelni saját magam ellátása, a házban való közlekedés és egyéb hétköznapi teendők. Röviden: várom a normális életet.

Üdvözlettel, Bendegúz.”