Sétarepüléssel lepték meg 95. születésnapján az egyházasfalui Ilonka nénit

Régi álma teljesült Ilonka néninek, amikor sétarepülést kapott kilencvenötödik születésnapjára. Másnap el is újságolta élményeit a helyi polgármesternek, aki a település nevében köszöntötte az évfordulón.

Keresztes Józsefné Farkas Ilonka néni egyházasfalusi nyugdíjas, közel negyvenöt éve Kisalföld-előfizető. Bár fájlalja a lábát és hallókészüléke van, idős kora ellenére szemüveg nélkül olvassa az újságot és romantikus regényeit, jó egészségnek örvend. Három gyerekétől hat unokája született, tőlük pedig tíz dédunoka, akik közül a legfiatalabb, Bendegúz most volt egyéves.

A szépkorú asszonynak régóta dédelgetett álma volt, hogy egyszer repülőre ülhessen. A kilencvenötödik születésnapja felé közeledve unokája, Hajnalka a Kisalföld egyik oldaláról értesült a közelgő országos sétarepülési napról, mely közel esett Ilonka néni születésnapjához.

– Mikor elindultunk Fertőszentmiklós felé, kérdezgettem a nagymamát, tudja-e, hogy hova megyünk. Próbáltam rávezetni, hogy a reptérre tartunk, de hiába mondtam neki, hogy már sokszor beszéltünk ilyesmiről, nem jött rá – mesélte nevetve Hajnalka. A hangárnál aztán bemutatkozott Fettik Krisztián pilóta, aki körülírta a repülőgép paramétereit, és vázolta Ilonka néninek, hogy merre fognak kirándulni a levegőben. – Mikor beszálltam a gépbe, már az üzemanyag ellenőrzésekor tűkön ülve vártam, hogy felemelkedjünk a földről – mesélte Ilonka néni, aki a sétarepülés során láthatta a magasból a Fertő tavat és a nagycenki Széchenyi-kastélyt is.

Másnap Sándor József, Egyházasfalu polgármestere és Szakálné Szabó Zita aljegyző a település nevében felköszöntötték a születésnapost. Ilonka néni el is újságolta nekik az élményeit, mire a polgármester a végén a megígérte neki, hogy a századik születésnapján elkíséri egy tandemugrásra, amin ki is ugrik vele. – Beszélgetés közben jött szóba az ejtőernyőzés, egyszer csak azon kaptam magam, hogy szavamat adtam, öt év múlva kiugrok vele a repülőből – nevetett a polgármester, aki hozzátette, szerencsére Ilonka néni jó egészségnek örvend, így az ugrásra minden esélye meglehet, ha ő nem is tart vele.