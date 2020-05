Retteg a szúnyogoktól a Szigetköz

Most egy kicsit fellélegezhetnek a szigetközi települések, főleg Ásványráró, Kisbodak, Dunasziget, Vámosszabadi, amelyek lakói a legtöbbet szenvednek a vérszívóktól. Idén elmarad az elárasztás.

Mint megírtuk, idén a járvány miatt elmarad a Szigetköz mesterséges elárasztása – ennek ténye és időpontja mindig vita tárgya. Tavaly régen nem látott szúnyogsereget kapott a térség. Idén ráadásul az európai közegészségügyi hatósági korlátozások miatt a légi kémiai szúnyogirtás lehetősége megszűnik.

Idén biológiai, illetve földi gyérítésre lesz lehetőség, ezek pedig várhatóan kevésbé hatásosak. A tél elég enyhe volt, így sok élősködő maradhatott életben.

Az első fuvallattal

– Mind az embereknek, mind a turizmusnak, az állattartásnak jó hír, hogy idén nem lesz elárasztás. Így a töltésoldalban, ahogy felénk mondják: kubiklikakban, tocsogókban nem marad meg a víz – kezdte Timár Gábor, Kisbodak polgármestere. – Falunk nagyon közel fekszik az ártérhez, a csípőszúnyogok az első fuvallattal bejönnek hozzánk és nyaranta szinte ellehetetlenítik az életet. A mélyebben fekvő területeken már megjelentek a tocsogók. Nekünk nincsenek eszközeink a biológiai irtásra, marad a földi, melegködös gyérítés. Kérem, írja meg: Szigetköz népe a biológiai gyérítés mihamarabbi bevezetését szorgalmazza – hangsúlyozta a településvezető.

Ez azt jelenti, hogy a szúnyoglárvákat egy baktériumtenyészet segítségével pusztítják el. Ennek egyik fajtáját, amikor a levegőből granulátum vagy permet formájában juttatnak ki baktériumot, Győr idén már alkalmazta. A másik módja, amikor a földön permetezővel fújják tele a tocsogókat; ez utóbbi kevésbé hatásos. Tegyük hozzá: a biológiai gyérítés a kifejlett egyedek ellen nem válik be.

Természetes ár jön

– Nekem az ásványráróiakat kell képviselnem, nem a halakat vagy a fákat, márpedig az itt lakók a vérszívóktól szenvednek elsősorban. Az elárasztással az is volt a baj, hogy máskor kellett volna az erdészetnek, máskor a halgazdálkodásnak, valahogy sosem volt megfelelő az időpont. Idén ugyan nem lesz mesterséges elárasztás, de attól még a Dunán várhatók árhullámok, sőt, már most is láttam tocsogókat, úgyhogy a szúnyogokat ezen a nyáron sem fogjuk megúszni, legfeljebb kevesebben lesznek. Tudjuk, hogy kell az, időnként víz árassza el a tájat, és azt valljuk, ha a Jóisten küldi a vizet, azt elfogadjuk, de a mesterséges elárasztást nem szorgalmazzuk – mondta Tatainé Popp Rita, Ásványráró polgármestere.

Tehetünk ellenük

A vérszívók nem csak nádasokban, tavakban és a folyók ártereiben fejlődnek. Nagyon sok szúnyog lárvája akár egy pohárnyi vízben is képes kifejlődni. Megelőzhetjük a szúnyoginváziót azzal, hogy hetente kiöntjük a ház körüli edényekből a vizet. A vízzel teli vödrökben, esővíztározókban, hordókban, kaspókban, ereszekben, gumiabroncsokban, madáritatókban akár ezerszámra fejlődhetnek a szúnyoglárvák.