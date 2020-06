Ősztől szűnhetnek meg a tüzek jánossomorjai hulladéklerakón

A társaság új vezetése továbbra is tüzekkel küzd a térségi hulladéklerakón, amit hivatásos és önkéntes tűzoltók segítségével fékeznek meg. Emellett a hiányosságok pótlásán is dolgoznak. Eddig 39 ezer tonna földet használtak a depótest takarására.

A 71 település szemetét évtizedek óta kezelő jánossomorjai hulladéklerakót üzemeltető Rekultív Kft. vezetőségét tavaly novemberben váltották le. A depótestben keletkezett sorozatos komoly tüzek hatósági vizsgálatot vontak maguk után. Ezek hiányosságokat tártak fel a hulladéklerakó működtetésében, ezért váltották le az addigi vezetőséget azonnali hatállyal.

A hiányosságok között volt, hogy 2011 óta csak részben vagy egyáltalán nem takarták földdel a hulladékdombot, nem is állt készenlétben ilyen a telepen, holott ez a biztonságos kezelés alapja. Akkor a Magyar Értékes Hulladék Keze-

lők Közhasznú Egyesületének elnöke, Garanadra Gyula vette át a védekezés és visszaállítás feladatainak irányítását úgy, hogy közben működött a lerakó. „Az előző vezetés felelősségének tisztázása jelenleg is folyik” – közölte Garanadra Gyula.

Még a felszínre törhet

A lerakó mélyén égő, izzó szemetet a takaratlan depóniatest réteges és szakaszoló földtakarásával lehet eloltani. Ez a munka idén év elején indult el, és látványos ütemben is halad, több téren határidő előtt elérte a hatóságok által kijelölt állapotokat. Mára a szemét 15 százaléka takaratlan csupán. A tüzek ugyanakkor még mindig a felszínre törnek, igaz, a tavalyinál kisebb mértékben. Ha szélsőséges az időjárás, a heves széltől erősödik az izzás, az eső pedig a friss, oldalsó földtakarást is megcsúsztathatja, így felszínre törhet a tűz. Jellemzően azokon a területeken, ami jelenleg is művelés alatt áll, vagyis ide terítik a behozott szemetet.

A tervezett másfél évre szükség van

Korábban már a lakók türelmét kérte a védekezést irányító új vezetés, és megköszönték a tűzoltók segítségét is. Akkor azt remélték, tavasz végére sikerül megfékezni a tüzeket. Most úgy látják, ez őszre teljesülhet. „A május 24-i tüzet már két óra öt perc alatt megfékeztük és eloltottuk a tűzoltók és a munkagépek közös munkájával. Eddig 39 ezer tonna földet használtunk a depótest takarására, ami óriási mennyiség. Jelenleg a rendelkezésre álló takaró- és tűzoltó föld pótlásán dolgozunk, közel ugyanennyire van most még szükségünk. Úgy látom, a tervezett másfél év kell, amíg a teljes reorganizált állapot megvalósul, vagyis 2021 közepére-végére érheti el a jánossomorjai de-

pónia azt az állapotot, ahol tartania kellene. Őszre már stabilan tűzmentes üzembiztonságot tervezünk elérni. Ezt segítendő a régiek helyett új munkagépek beszerzését végezzük épp, ami javít majd a hatékonyságon” – fogalmazott Garanadra Gyula.

Visszaégett csőhálózat

Az oxigén elzárása csak az egyik pillére a védekezésnek, a szemét bomlási gázai is táplálják a lenti égést. Ezt gázelvezető rendszerrel nyerik ki a területből, ám a nyári tüzeknél több ponton visszaégett a csőhálózat. Garanadra Gyula elmondta: „Nagyon nehézzé teszi a helyzetet, hogy a gázkinyerést leállította az ezt végző cég a rendszer sérülése miatt, amit a mai napig nem sikerült újraindítani. Ezt szeretnénk meggyorsítani, ezért az illetékes hatóságokat is megkerestük, de a cégtől még nem kaptunk érdemi választ” – tudtuk meg Garanadra Gyulától.