Megvan a pénz a VÉDA-kapura a veszkényi csomóponthoz

Nemrégiben megjelent az a kormányhatározat, melynek értelmében a kormány közel 24 millió forint forrást nyújt a veszkényi csomópontba tervezett VÉDA-kapu építéséhez.

Gyopáros Alpár kormánybiztos, országgyűlési képviselő április elején járt Veszkényben, a Magyar Falu Programban nyert orvosi eszközök átadóján. A kormánybiztos ekkor régóta húzódó problémára is kitért. – Bár jelenleg is sebességkorlátozás van érvényben a 85-ös főút kereszteződésénél, ezt sokan nem tartják be. Több baleset is történt a forgalmas csomópontban, sajnos halálos kimenetelűek is. A legutóbbi balesetet követően összeültünk a Magyar Közút, a rendőrség, a csomópont melletti termelő cég és a Veszkény polgármesterével és jegyzőjével. Megvizsgáltunk több lehetőséget is a további balesetek elkerülésére, melyek közül a legmegfelelőbbnek az állandó sebességmérést, VÉDA-kapu felállítását találtuk – nyilatkozta korábban lapunknak a kormánybiztos, aki bizakodott abban a pozitív döntésben, ami nemrégiben megszületett.

Nagy előrelépést jelent az ügyben a nemrégiben megjelent kormányhatározat, melynek értelmében a kormány közel 24 millió forint forrást nyújt a veszkényi csomópontba tervezett VÉDA-kapu kiépítésére. Ehhez a Magyar Falu Programból csoportosítottak át forrást a kivitelező rendőrség javára. A beruházást az Országos Rendőr-főkapitányság felügyeli, köztük az árajánlatkérést, szerződéskötést, az építés koordinálását.

– A balesetek miatt az elmúlt évtizedekben kényszerű fejlődésen ment át a csomópont. Minden alkalommal az adott problémát orvosolták – mondta Németh Árpád, Veszkény polgármestere, aki az elmúlt években, évtizedekben végbement fejlesztéseket is felsorolta.

– Korábban kétszer egysávos volt itt az út. A szakasz balesetveszélye akkoriban a lekanyarodósáv hiányából fakadt, ezt több mint két évtizeddel ezelőtt orvosolták. Az évek során aztán jelentősen megnőtt a forgalom, ami újabb problémákhoz vezetett. Végül megvilágították a csomópontot. Időközben forgalomlassító jelzéseket, táblákat helyeztek ki. Két évvel ezelőtt a Novomatic révén a gyalogos átkelési szándék jelzésének hatására felvillanó sebességkorlátozó táblák is kerültek a kereszteződéshez. Idén egy újabb nagy lépést tettünk előre, Gyopáros Alpár kormánybiztos közbenjárására sebességkorlátozással egybekötött VÉDA-kapu épül a csomópontban. Remélhetőleg ez már hosszú távú megoldást jelent. A balesetek elkerülése mellett bízom benne, hogy a gyorshajtás visszaszorítására, az átkelés biztonságára és a kamerarendszer révén a közrendre is hatással lesz – emelte ki Németh Árpád, akitől megtudtuk, hogy egymástól távolabb, az út mindkét oldalá-

ra felállítják a sebességmérő eszközt.