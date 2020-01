Még sohasem dolgozott ennyi onkológus a győri kórházban

Az elmúlt héten a győri kórház onkológiai osztályáról olyan negatív kijelentések hangzottak el a polgármesteri székért vívott kampányban, amelyre először Simon Róbert Balázs és Kara Ákos országgyűlési képviselők reagáltak, majd a kórház vezetése is. A betegellátás biztonsága, minősége mindannyiunk számára fontos kérdés, ezért felkerestük a kórház onkológiai osztályát, hogy tájékozódjunk és tájékoztassunk arról, milyen személyi és tárgyi feltételekkel dolgoznak.

Az ország tizenkét sugárterápiás centruma közül az egyik Győrben működik a régió egyik meghatározó osztályaként, ahol valamennyi daganat komplex onkológiai kezelését végzik. 2015-ben új sugárterápiás berendezések beszerzésével lehetőség nyílt korszerű európai színvonalú sugárterápia végzésére. Az osztály minden daganatfajta sugárkezelésére alkalmas, mert rendelkezésre áll az eszközpark, a tudás és a tapasztalat hozzá. Gyógyszeres kezelésben a legújabb nemzetközi standardoknak megfelelő, hazánkban elérhető eljárásokat alkalmazzák. Huszonöt év óta számos nemzetközi klinikai vizsgálatban részt vesznek, a jelenlegi, kurrens gyógyszerek 80%-ának törzskönyvezési vizsgálata Győrben zajlott, tehát az itteni betegek jóval előbb kaphatják meg az új gyógyszereket, mint ahogy bevezetik azokat. Amennyiben indokolt, a betegek kezelését egyénre szabottan, a genetikai sajátosságok figyelembevételével végzik. Mindezt dr. Pintér Tamás osztályvezető főorvostól tudtuk meg.

– Az elmúlt 35 évben sikerült egy szakmailag és emberileg is magas színvonalon dolgozó csapatot összehozni. Jelenleg tíz szakorvos dolgozik az osztályon, összesen huszonnégy szakvizsgával rendelkezünk, mindenkinek legalább két szakképesítése van. Mondhatom, hogy a szakorvosi gárda abszolút felkészült. Szerencsére az utánpótlással sincsen probléma, négy rezidens kolléga dolgozik nálunk, áprilisban pedig egy sugárterápiás és klinikai onkológus szakorvos csatlakozik hozzánk, aki eddig Németországban dolgozott és vezetett egy kisebb sugárterápiás központot. Hazaköltözik és Győrbe jön dolgozni, tehát áprilistól tizenöten leszünk. Még sohasem voltunk ennyien az osztályon. A gyógyító munkában persze ennél sokkal többen veszünk részt, hiszen teamekben dolgozunk a különböző szakterületek orvosaival közösen.

– Milyen betegforgalmat kell ellátni itt az osztályon?

– Havi szinten 750–800 kezelési ciklust végzünk, ez azt jelenti, hogy éves szinten 8500–9000 betegkezelést fejezünk be. Az új betegek száma évi 2500, akiknek a nagy része nemcsak kemoterápiát, sugárkezelést, de sokan hormon- és biológiai terápiát is kapnak. Ambuláns kezelésben mintegy ötezer beteg részesül, csak azokat vesszük fel az osztályra, akik messze laknak, hosszabb időn keresztül kapnak kezelést vagy állapotuk miatt nem tudnak naponta bejárni. Nagyon sok a kontrollra, gondozásra visszajáró beteg. Tavaly harminckétezer járóbeteggel foglalkoztunk az ambulancián. Az új betegek száma lényegesen nem változik, a gondozott páciensek száma azonban folyamatosan növekszik, ami annak az eredménye, hogy az egyre eredményesebb kezelések hatására a betegek nagy része szerencsére meggyógyul, ezért egyre többen járnak gondozásra. Persze nemcsak orvosok kellenek a gyógyításhoz, hanem a magas szakmai színvonalon dolgozó nővér- és asszisztensi gárda, ami szintén rendelkezésre áll, mintegy nyolcvanan dolgozunk az osztályon. Mondhatom, hogy az osztály stabilan, jól működik. Mindemellett fontos megjegyezni, hogy a daganatos betegek kivizsgálásával, gyógyszeres és műtéti kezelésével, szakmaspecifikus ellátásával az onkológiai osztály mellett az intézmény csaknem minden osztálya, több mint száz szakorvos foglalkozik – fejezte be a beszélgetést a főorvos.