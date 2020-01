Magyar statiszták szerepelnek a nemzetközi sztárprodukcióban Szentmargitbányán

Az olasz operák egyik nagy klasszikusát, Puccini Turandot című művét viszik színre Szentmargitbánya (St. Margarethen) kőfejtőjének szabadtéri színpadán. Sok soproni jelentkezett statisztának. Megnéztük, hogy válogat egy amerikai rendező.

Hatalmas élmény

– Nagyon jó buli részt venni egy ilyen nemzetközi produkcióban, ráadásul hatalmas kulturális élmény is. Harmadik alkalommal vagyok itt, voltam már pincér a Rigolettóban, csőrös madár a Varázsfuvolában – mondta nevetve a kismartoni (Eisentadt) Esterházy-kastély lépcsőházában Kökény Tibor. A soproni pedagógus sokadmagával érkezett az idei statisztaválogatásra, a jelentkezők között ezúttal is több volt a magyar, mint a helybeli. A 2020-as szezonban az olasz operák egyik nagy klasszikusát, Puccini Turandot című művét viszik színre a szentmargitbányai kőfejtő szabadtéri színpadán. Parádés nemzetközi sztárprodukcióban vehetnek részt, akiket beválogatnak a produkcióba. A július 8-tól debütáló darab rendezője az amerikai Thaddeus Strassberger, Turandot szerepében pedig az osztrák szoprán, Martina Serafin lép színpadra.

– Először jelentkezem itt, de soproni filmfelvételen már voltam statiszta. Drukkolok, hogy sikerüljön, csak jókat hallottam a nyári produkciókról – mondta el a válogatás előtt az ugyancsak soproni Ratatics Anita.

Nagy volt az izgalom

Szeri Attilával együtt ismerősöktől hallottak a lehetőségről, türelmesen várták a híreket, mi alapján választ a rendező. Még nagyobb volt az izgalom a Vasvárról érkezett csapatban; Kapornakiné Mozsár Anita a lányával és barátnőjével utazott Kismartonba, s leginkább attól tartottak, németnyelv-tudás nélkül nehezen értetik majd meg magukat. Nem ők voltak az egyedüliek, akiknek a kommunikáció okozott gondot, pláne, amikor kiderült, az amerikai rendező inkább angolul faggatná a jelentkezőket.

Várják az értesítést

De milyen is egy ilyen válogatás? Meglepően jól szervezett; a meghirdetett lehetőségre a jelentkezőket kijelölt időpontokra hívták be, mindenki kapott egy matricát a mellkasára a vezetéknevével és egy számmal, majd fotót készítettek róla már az előszobában. Szinte percre pontosan hívták be ötösével az izgatott szerepre vágyókat. Külön a férfiakat, külön a nőket. Rövid bemutatkozás után mindenki kapott valamilyen feladatot, figyelték, hogy reagál bizonyos helyzetekre. Hogy végül ki kerül be a híres operába, az még nem derült ki, a jelentkezőket levélben értesítik majd ki. A méreteket a jelmezekre mindenesetre mindenkiről levették.