Mágneshorgászat – Különös hobbit talált magának két mosonmagyaróvári fiú

Különös hobbit talált magának Szabó Attila és unokaöccse, Rédl Brendon Kevin, a mágneshorgászatot. A „megdobált” vizek pedig csodálatos zsákmányokat adtak a horgászoknak: vasak, lemezdarabok mellett régi pénzérméket húztak ki a mélységből, de akadtak már kerékpárra és vasszánkóra is.

– Az interneten találkozott először a mágneshorgászattal Attila, és azonnal megtetszett neki. Szólt nekem, hogy kipróbálná, szülőként pedig egyértelmű, hogy támogattam az elképzelését – kezdi beszélgetésünket a gyermek édesapja, Szabó Attila.

Saját készítésű bot

A kezdeti próbálkozásokhoz saját készítésű mágneshorgászbotot kreáltak. A szeméttelepen öreg hangszóróból, mély ládából szedték ki a mágnest. A külső tányért letörték és a megmaradt magot kötötték össze egy madzaggal. Ezzel kezdte meg a horgászatot Attila unokaöccsével, Rédl Brendon Kevinnel. Aztán tavaly karácsonykor egy internetről rendelt „profibb” mágnest kapott szüleitől. A tányérmágnes nyolc centiméter átmérőjű, két centi vastag, és körülbelül 90 kilogramm súlyú zsákmány megfogására alkalmas.

Kerékpár és szánkó is akadt horogra

Mosonmagyaróváron és környékén sok helyet bejártak már, kipróbálták a mágneshorgászatot a Mosoni-Dunán és a Malom-ági Lajtán is. A kifogott tárgyak között eldobált vasak, szegek, lemezdarabok szerepelnek leggyakrabban. De fogtak egy budapesti érmét is, ami egy fővárosi, nemzetközi tenisztornáról való. Az öreg pénzérmék és vaspolcok mellett pedig különleges dolgokat is pecáztak már ki, például két kerékpárt, illetve egy vasból készült régi szánkót is.

– Mindent elteszünk emléknek, ami különlegesség és a víz alól bukkan elő. Egy mágneshorgászklubnak is a tagja vagyok, a tagtársakkal folyamatosan tapasztalatokat cserélünk, és természetesen büszkélkedve mutatjuk meg egy-

másnak a fogásainkat – mondta el lapunknak Szabó Attila.

Nem őrült hobbi

A fiatal horgász tevékenységét sokan megcsodálják, és kíváncsian kérdezik is tőle, milyen vas akadt a horogra. A hagyományos horgászatot is kipróbálta már, de elmondása szerint a mágneshorgászat sokkal érdekesebb, hisz jobban érdekli, és a fantáziáját is jobban megmozgatja, hogy vajon mit emel ki a víz mélyéről, az iszapból. Nemrég felkérést is kapott egy öreg kút meghorgászására.

– Támogatjuk ebben a különleges hobbiban, addig sem a számítógépet és a telefont nyomkodja. Inkább kint van a friss levegőn egy olyan elfoglaltsággal, ami kikapcsolja. Hosszú távon tervezi a jövőt, jelenlegi célja egy kétoldalas mágnes megvásárlása, amely akár 180 kilogramm súlyú, vízfenéken lévő zsákmány megfogására is alkalmas. Sokan az hiszik, őrült egy hobbi ez. Pedig egyáltalán nem az – mondta az édesapa.