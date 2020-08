Lions-összefogás jótékony célért: Pető Zsolt Passautól Mosonmagyaróvárig teker handbike-jával

A mosonmagyaróvári Lions klub tagja, a háromszoros világbajnok Pető Zsolt csütörtökön indul kézi hajtású kerékpárjával Passauból a Duna mentén Mosonmagyaróvárra. A túrával – amellett, hogy jótékonysági célt szolgál – a parasportoló a tokiói olimpiára is készül.

Különleges túrára készül a háromszoros világbajnok parasportoló, a Halásziban élő Pető Zsolt. A Lions klub „színeiben” Passauból hazakerékpározna Mosonmagyaróvárra, mindezt a jótékonyság jegyében.

A cél Tokió

– Tavaly egy barátommal körbetekertük a Fertő tavat. Már akkor mondogattam, hogy szívesen bevállalnék egy hosszabb utat is. Újdonsült Lions-klubtagként azon gondolkodtam, hogy tudnám ezt a két dolgot összekapcsolni: így jött az ötlet egy jótékonysági biciklitúrára – kezdi történetét Pető Zsolt, aki mint mondja, ezzel a mintegy 400 kilométeres úttal nem mellékesen a jövő évi tokiói olimpiára is készülne. A parasportoló egyébként naponta edz: evez, teker és kondizik is.

A mosonmagyaróvári lionok is örültek a kezdeményezésnek. Cselovszki Katalin korábbi és Bekő Edit jelenlegi elnök is szurkol Zsoltnak. Egyébként az eredeti tervek szerint többen is elkísérték volna útján, ám a koronavírus miatt mindannyian lemondtak a lehetőségről. A fiatalember viszont hajthatatlan. Úgy tervezi, naponta akár száz kilométert is meg tud tenni a három éve beszerzett speciális, kézi hajtású kerékpárjával.

Mindenre felkészültek

Nem lesz majd egyedül. A személyszállítással foglalkozó Dallos Tamás felajánlotta, hogy mellette lesz technikai kíséretként, biztos hátteret nyújtva: „Mindenre felkészültünk. Biztos lesznek nehézségek, de majd együtt megoldjuk!”

A mosonmagyaróvári klub vezetői arról beszéltek érdeklődésünkre, hogy a bécsi Cosmopolitan Lions klub korábbi elnöke, Sonnenvend Balázs közreműködésével Linzben, Melkben és Bécsben is lionok fogadják a magyar utazókat. Az osztrák fővárosban a magyar nagykövet is vendégül látja majd vasárnap őket. Ide egyébként már a mosonmagyaróvári Lions klub egy küldöttsége is készül. Azt tervezik, hogy vasárnap délután Zsoltékat a rajkai határátkelőhelyen, majd a mosonmagyaróvári arénánál többen is várnák. Ezeken a pontokon lehet csatlakozni érdeklődőként.

Lesz folytatása

– Büszkék vagyunk rá, hogy Zsolt köztünk van és Lions-klubtag. Ez a kezdeményezés is bizonyítja, hogy a karitatív szervezetnél nem csak egy szlogen a nemzetközi összefogás. Azt gondolom, ennek a történetnek lesz még folytatása… – fűzte hozzá Cse­lovszki Katalin.

A túra egyébként nemes célt szolgál. Adományt gyűjtöttek, melyet a téli ergométeres versenyre kívánnak fordítani. Ígérjük, végigkísérjük mi is Zsolték útját!