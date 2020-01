Különleges születésnapi meglepetés: polgárőrré fogadták az ötéves kisfiút Babóton

A Babóti Polgárőr Egyesület meglepetéssel készült az ötödik születésnapját ünneplő kisfiúnak, aki rajong az egyenruhásokért.

Kedden délután sétálni indult a babóti Horváth Nimród szüleivel. A kisfiú ekkor még nem sejtette, miért ejtik útba a helyi polgárőrök épületét, ahol az egyesület vezetője, Nyikos Csaba nyitott ajtót a családnak.

A polgárőr láttán Nimród nem tudta leplezni örömét, a kisfiú ugyanis rajong az egyenruhásokért. Fülig érő mosollyal nyugtázta, hogy itt bizony őt ünneplik. Aznap töltötte be ötödik életévét.

Horváthné Horváth Katalin két kislány és egy kisfiú édesanyja, Nimród a középső gyermekük. – Mindig is csodálattal figyelte az egyenruhásokat. Korábban a tűzoltók, az elmúlt időkben pedig a rendőr, autópálya-rendőr és a polgárőr témakörű játékok kötik le. Beszéltem a Babóti Polgárőr Egyesület elnökével, Nyikos Csabával, hogy az ötödik születésnapján segítene-e meglepni Nimródot. Egyből vevő volt rá – kezdte az édesanya, aki arra a kérdésre, hogy várhatóan megmarad-e a kisfiú egyenruhások iránti érdeklődése, egyértelmű igennel felelt. – Amibe belekezd, véghez viszi. Rendszerint megvédi a kisebbeket, kiáll az igaza mellett. Nimród az igazság bajnoka – tette hozzá az édesanya.

Nyikos Csaba tavaly májusban vette át a 2001 óta működő Babóti Polgárőr Egyesület vezetését. – Negyven tagunk van, akik szabadidejükben önkéntesen járják a települést, vigyázzák a rendet – beszélt az egyesületről az elnök. Hozzátette: emellett biztosítják a helyi rendezvényeket, segítik a rendőrség munkáját, akikkel egyébként is jó az együttműködésük.

– Minél több fiatalnak szeretnénk átadni azt az értékrendet, amit a polgárőrség képvisel. Ilyen a rend iránti elkötelezettség, hazaszeretet, felelősségvállalás és kitartás. Az Országos Polgárőr Szövetség rengeteg programot szervez a tagjainak, ami talán még vonzóbbá teszi a fiatalság számára – emelte ki a vezető. Egyesületükben három ifjú polgárőr van, akik nappal egy felnőtt polgárőr felügyelete alatt biciklivel vagy épp gyalogosan járőröznek.

Nyikos Csaba végül a Nimródnak szervezett meglepetésre is kitért: „Örömmel tettem eleget a kérésnek, és születésnapja alkalmából egy-két polgárőr-ruhadarabbal is megajándékoztuk, valamint tiszteletbeli polgárőrünkké fogadtuk. Remélem, mikor Nimród eléri azt a kort, csatlakozik hozzánk, hogy együtt vigyázzuk a falu biztonságát.” Persze nem hagytuk ki és a szülinapost is megkérdeztük: „Mi leszel, ha nagy leszel?” „Polgárőr” – válaszolta jó hangosan Nimród.