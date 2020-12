Koronavírus – „Vakcina nélkül a Covidot félévente el lehet kapni” – Tartanak a vakcinától: olvasóink harmada kérné csak a védőoltást

Több mint egy héttel ezelőtt tettük fel a kérdést olvasóinknak a kisalfold.hu Facebook-oldalán: „Ön beadatná-e bármelyik védőoltást?”

Tavasszal még az egész világ a tudósoknak szurkolt, hogy minél hamarabb megtalálják a megoldást a Covid–19 okozta világjárvány visszaszorítására. Most, hogy egyszerre több ígéretes vakcina is rendelkezésre állna, az emberek egyre elutasítóbbak a védőoltással szemben.

Hétfőtől érhető el a vakcinainfo.gov.hu regisztrációs oldal, ahol bárki előjegyezhet majd a védőoltásra – erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt online sajtótájékoztatóján, ahol azt is elmondta, hogy Müller Cecília országos tiszti főorvos a nyugdíjasokat postai levél útján fogja megkeresni egy regisztrációs lappal, ezt minden nyugdíjas térítésmentesen visszaküldheti.

Több mint egy héttel ezelőtt tettük fel a kérdést olvasóinknak a kisalfold.hu Facebook-oldalán: „Ön beadatná-e bármelyik védőoltást?”

Az online felület mellett szóban is megkérdeztük az utca emberét, ismerősöket, kollégákat, így alakult ki a több mint 300 válaszból álló felmérésünk, mely szerint az emberek közel 70 százaléka nemet mondana a védőoltásra.

Dr. Tamás T. László PhD fül-orr-gégész főorvos szerint tavasz óta nagyot fordult velünk a világ, az emberek elvesznek a rengeteg információ között.

„Tudatosítani kellene, hogy oltóanyagok nélkül átlag 20 évvel élnénk kevesebbet. Vakcina nélkül a Covidot félévente el lehet kapni, s lehet, hogy most valaki enyhébb tünetekkel átvészelte a fertőzést, ugyanakkor sosem lehet benne eléggé biztos, hogy közben nem fertőzött-e meg olyanokat, akiknél súlyosabb következménnyel járt a vírusfertőzés. Ráadásul az sincs kizárva, hogy amikor legközelebb elkapja a betegséget, lesz mellé egy tüdőgyulladása is”

– figyelmeztet a PAMOK főorvosa.

Olvasóink többsége nemcsak igennel és nemmel válaszolt kérdésünkre, hanem azt is kifejtették, miért nem (vagy miért igen) kérnek a vakcinából. Vannak, akik az oltóanyag származási országát utasítják el határozottan. „A vírus is Kínából jött, biztos, hogy nem adatok be kínai oltást!” – így az egyik vélemény, míg a másik: „Rajtam ne kísérletezzenek az oroszok!”, vagy „Nem kérek a nyugati gyógyszerlobbiból!”. Dr. Tamás T. László szerint az emberek elfelejtik, hogy ezek a kutatók nem csak a Covid vakcinával foglalkoznak és nem ma kezdték a szakmát sem.

– Egy Aspirin bevétele ugyanolyan kockázattal jár, mint egy védőoltás, vagy bármilyen más orvosság használata. A magam részéről határozottan kijelentem, hogy bármelyik vakcinát elfogadom, amint elérhető lesz. Mindegyik védőoltás ugyanazt tudja: ellenanyagot termel a szervezetünkben – hangsúlyozza a fül-orr-gégész főorvos.

– Ahhoz, hogy kialakulhasson a nyájimmunitás, pont fordítva kellene alakulnia a számoknak. Ha a lakosság 60–80 százalékát átoltanánk, jó eséllyel inthetnénk búcsút a koronavírus-járványnak. Így azonban vagy évekig maszkban járunk, vagy kötelezővé fogják tenni a védőoltást, mert a vírus és a járvány másból nem ért.