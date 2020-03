Koronavírus – 100 ezer teszt jött Kínából – Már 187 fertőzött – Több ezer textilmaszk a megyében

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

8.30 – Már az ingázók sem adhatnak vért >>

8.05 – Több mint 3 millió maszk, 100 ezer teszt, 86 lélegeztetőgép Kínából – írta facebook oldalán kedden reggel Orbán Viktor



7.30 – 187-re nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.

A hazánkban beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 187 fő. Közülük 10 iráni, 2 brit, 1 kazah, 1 vietnámi és 173 magyar állampolgár − olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Korábban – Több ezer textil védőmaszkot varrtak

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, számtalan összefogást ösztönző csoport jött létre térségünkben. Preisinger Ildikó, a győri színház női varrodájának vezetője – felbuzdulva segítő szándékú társain – csatlakozott a maszkkészítő kezdeményezéshez.

– Ezeket a maszkokat a legjobban lepedővászonból lehet elkészíteni, amit 90 fokon is moshatunk. Fontos, hogy minden használat után ki kell mosni, mert különben vissza tud fertőzni. Ezek nem orvosi maszkok, a vírustól nem védenek meg, de a viselőjét megakadályozza bármilyen légúti testnedv átadására a közvetlen környezetében. Rengeteg videót találhatunk az interneten ezeknek a maszkoknak az elkészítéséről, én magam is készítettem egyet, amit a Preisinger alkotóműhely Facebook-oldalán megtalálnak azok, akik szintén készíteni szeretnének saját maguk védelmére. Ebben a videóban olyan alternatívát mutattam meg, amihez még varrni sem kell tudni, csak egy olló és egy pamutpóló kell hozzá – zárta gondolatait Preisinger Ildikó.

A Győri Nemzeti Színház női és férfivarrodájában dolgozó varrónők is csatlakoztak a kezdeményezéshez, napok óta gyártják a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház munkatársainak a textilmaszkokat. A héten több mint 800 darabot juttatnak el az egészségügyi dolgozóknak.

Sopronban is elkéltek a segítő kezek a védőeszközök készítésénél.

– A mi klubunk legfőképp családanyákból áll, így nem volt kérdés, hogy tudunk-e segíteni. Mint mindenkinek, nekünk is nagyon fontos, hogy egészségesek maradjunk és segítsünk ott, ahol most nagy szükség van rá. Szorgosan készítjük a maszkokat tagtársaink segítségével és önkéntes varrónőkkel. Ezek nem orvosi maszkok, viszont 100 százalék pamutból készültek és magas hőfokon moshatók. Összesen 1590 darab maszkot varrtunk, amiből jutott az egészségügyben dolgozóknak, családoknak és számos időskorú rászorulónak is – mesélték lapunknak a Sopron Lady Lions Club tagjai.

A Rábaközben is szorgosan dolgoznak a varrni tudó hölgyek.

– Rengeteg lepedővásznam volt itthon, és számos segítőkész ismerőstől kaptam anyagot a maszkok készítéséhez. A mosógépem napok óta megállás nélkül mossa 95 fokon a textilt, majd szabom-varrom folyamatosan. Hatalmas az érdeklődés a maszkok iránt itt, Csornán is, már több százat sikerült kiosztanom – mondta Miholics Katalin varrónő.

Győrzámolyon a polgármester, Pulai Nikoletta kezdeményezésére kezdték el az arcmaszkok készítését a helyi varrónők. A szükséges alapanyag – textília, gumi, cérna – is a falu lakóinak összefogásából, az ő felajánlásaikból gyűlt össze. Néhány nap alatt 1100 védőmaszk készült el, melyből minden családnak jutott. A maradékot a hivatal kerítésére akasztották, ahonnan bárki elviheti azokat.

Talabér Jenő sopronhorpácsi polgármestertől megtudtuk, hogy Csigó Márta varrónő kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával elkezdődött a faluban a szájmaszkok készítése. A munkában több önkéntes is részt vesz. Megszervezték azt is, hogy a közös hivatal településein – Undon, Zsirán, Répcevisen, Szakonyban és Gyalókán – is készítsenek.

Kisbéren szintén napok óta varrják a textil szájmaszkokat az önkéntes varrónők, amikkel az egész lakosságot ellátják.