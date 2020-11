Két hét múlva eléri Sopront az M85

Évtizedes vágyuk válik valóra a Sopronban és környékén élőknek azzal, hogy bekapcsolódik a város az országos gyorsforgalmi úthálózatba. December 16-án végre megindulhat a közlekedés az M85-ös út Csorna és Sopron, kelet csomópont közötti szakaszán. A beruházás költsége nettó 153,2 milliárd forint.

Az M85-ös Sopronig tartó szakaszának kivitelezése a végső fázisába ért, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) a szerződéses befejezési határidőt megelőzően, december 16-ra tervezi a gyorsforgalmi út Csorna, nyugat és Sopron, kelet csomópontok közötti szakaszának, valamint a kapcsolódó országos közutaknak az ideiglenes forgalomba helyezését. Az alkalmat úgy időzítették, hogy Sopron és a környező települések Magyarországhoz tartozásáról döntő népszavazás 99. évfordulójára bekapcsolódhasson a térség az országos autópálya-hálózatba.

– A forgalmat december 16-án rávezetjük az új szakaszra, de a befejezési határ­időig kisebb munkálatok – a koronaélen kívül – még előfordulhatnak – tudatta Kiss Boglárka, a NIF Zrt. kommunikációs munkatársa. – Mostanra a pályaszerkezet építése a teljes szakaszon befejeződött, jelenleg a forgalomtechnikai elemek, mint a szalagkorlát- összekötések, a felfestések és a táblák kihelyezése, véglegesítése zajlik. A műtárgyakon is a befejező munkákat végzik, a hídkorlátokat helyezik ki és a sóvédelemről gondoskodnak. Folyamatos a vadvédő kerítés építése és a növénytelepítés. Ezeknek, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésének a befejezése, az üzemi hírközlő rendszer üzempróbájának a lezárása, a padkaigazítás és takarítás még hátravan – tette hozzá a szóvivő.

A lényeg azonban, hogy végre gurulhatunk a gyorsforgalmin, biztonságosabban és gyorsabban érhetjük el Győrt és Budapestet is. A kétszer kétsávos, középen elválasztósávval és szalagkorláttal megépült autóút Csorna, nyugat és Sopron, kelet közötti szakasza 51,05 kilométer hosszú, amin öt külön szintű csomópont épült ki, és a Csorna, nyugat lehajtót is teljes értékűvé építették át. A tíz darab alcsomóponti körforgalmon kívül további öt körforgalmat építettek meg. A szakaszon létesült egy komplex pihenőhely Babótnál, egyelőre üzemanyagtöltő állomás nélkül. Fertőszentmiklósnál egy egyszerű pihenőhely épült, Kópházánál szintén, utóbbi egy időszakos üzemelésű, mobil technológiájú tengelysúly- és össztömegmérő állomással kombinált. Nagycenken az új autóútszakasz és a térség országos közútjainak üzemeltetését is ellátó üzemmérnökségi telep létesült.

A kivitelezés három építési szakaszban valósult meg, a kivitelezési szerződések 2017. december 18-án léptek hatályba. A beruházás költsége nettó 153,2 milliárd forint, melyet teljes egészében hazai forrásból finanszíroztak.