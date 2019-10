Keressük a kedvenc ápolónkat – Jelöltek: Rehabilitációs Osztály nővérei, csornai kórház

Több mint két évtizede járok a Csornai Margit Kórház Rehabilitációs Osztályára kezelésekre, negyedévente. Nem ismerve fáradtságot, kitartásuk példaértékű, nagyszerű munkát végeznek. Aranyosak, kedvesek, türelmesek, minden beteghez vagy egy-egy kedves szavuk. A betegágyhoz kötött betegeket türelemmel, odaadással gondozzák és ápolják. Egyik nővérre -Nagy Juditra – különös szeretettel gondolok. A betegek felé áradó szeretetével, törődésével, kedves szavaival és humorával, vidám természetével mindig megnyugvást adott a betegágyon fekvőknek.

A többi nővérről is csak a legjobbakat tudom elmondani. Ők szívemhez nagyon közel állnak. A jelöltek pedig: Ágostonné Kovács Ilona, Bognár Andrea, Horváth Zsuzsanna, Merkóné Horváth Kinga, Molnárné Kiss Zsuzsanna, Nagy Judit, Németh Brigitta, Varga Péterné Erika.

Tudnivalók a kampányról

Valamennyi Győr-Moson-Sopron megyei intézményből lehet jelölni ápolót, mégpedig úgy, hogy az illető leírja a történetét arról a nővérről, aki akkor és ott mellette állt, a szó legnemesebb értelmében ápolta. Kérjük, a (kereszt)név mellett a kórházat és az osztályt is jelöljék meg, hogy be tudjuk pontosan azonosítani az ápolókat. A jelöléseket, vagyis a rövid történeteket az [email protected] címre várjuk október 20-ig. Postai címen pedig: Győr, Újlak u. 4/A. Természetesen a történetek íróinak anonimitását – amennyiben kérik – megőrizzük, vagyis ha valaki betegként a háttérben szeretne maradni, annak sincs akadálya. A kisalfold.hu Facebook-oldalán lehet szavazni (lájkolni) a történetekre és az ápolókra is.