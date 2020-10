Katalinnak a kutyái is segítették a 41 napos karantén idején Jánossomorján

41 napot töltött otthon, lakhelyelhagyási tilalomban a jánossomorjai Baranyai Katalin, folyamatos pozitív koronavírus-tesztekkel, de súlyosabb tünetek nélkül. Augusztus első hetében mutatták ki nála a vírus jelenlétét, de szeptember közepéig kellett várnia a negatív tesztre.

Közben megküzdött a magánnyal, a szeretteitől való távolsággal is. A jánossomorjai hölgy és édesanyja is nagy átmenő forgalommal érintett munkahelyen dolgoznak. Az anyukát tesztelték először, így derült ki a fertőzöttség, majd a kontaktvizsgálatok Katalinnál is kimutatták a vírust. Az orvosok arra figyelmeztetnek, vannak, akiknél hosszabb ideig tart a koronavírus legyőzése, nekik akár különböző technikákat is el kell sajátítani, hogy megküzdjenek a karantén nehézségeivel.

Újabb és újabb pozitív tesztek

„Lelkileg nehéz feldolgozni, hogy semmi bajod, mégsem mehetsz ki. Az első két napban egy kis hátfájást, hőemelkedést éreztem, másfél hétig elment a szaglásom, semmi más. Ha nincs a vírushelyzet, azt gondoltam volna, hogy túltoltam a klímát. Nem is biztos, hogy kimaradok a munkahelyemről.” Aztán a kontrollok során újabb és újabb pozitív tesztek születtek, pedig már az első mintavétel sem volt kellemes.

A kontaktkutatásoknál azt vizsgálták, hogy három napra visszamenőleg kivel volt a beteg egy zárt légtérben, maszk nélkül, 15 percnél tovább. Katalinéknál nem találtak ilyen pozitív esetet.

Hónapokig is hordozható a vírus

Dr. Mihályi Zsuzsanna jánossomorjai háziorvos elmondta, valóban akadnak olyan betegek, akiknek a szervezete lassan küzd meg a kórral, de miközben ő jól van, mégis fertőz. Ugyanakkor a hosszú bezártság megterhelő lehet, kivált, ha tényleges tünetek sincsenek. „A karantén nem- hiába tart tíz napig. Átlagosan ennyi idő alatt egy vírusfertőzést legyőz a szervezetünk és gyakorlatilag meggyógyulunk. De sok bakteriális vagy vírusfertőzésnél előfordul, hogy a beteg krónikus hordozóvá válik.

Szervezete együtt él a kórokozóval, immunrendszere és a fertőzés nagyjából döntetlenre áll. Sajnos leír a szakirodalom hetekig, akár hónapokig tartó vírushordozást. Ebben a helyzetben tünetek sem nagyon vannak, hiszen az immunrendszer megfékezi, de teljesen le nem győzi a kórokozót, vagyis tovább fertőzhet.” Ez a szerencsétlen helyzet így akár hosszú bezártsággal is járhat, aminek elviselése nem egyszerű, ahogy Baranyai Katalinnak sem volt az.

Hullámvölgyekben négylábú társakkal

„Az első két hét még könnyű volt, hiszen itthon volt a párom is. Tesóm segített a bevásárlásnál, ügyintézésben, ismerősök is jöttek, a kapuból, távolról beszélgettünk. De később a párom már dolgozott. Ilyenkor ráébredsz, hogy végtelenül sokat vagy egyedül. Az elején takarítasz, feltalálod magad, de aztán már semmihez sincs kedved, az udvarra kimenni se… Nem nagyon volt erre a helyzetre technikám.

Minden újabb teszt egy újabb hullámvölgy, hogy nem látod a kiutat. Nagyon sokat köszönhetek a kutyáimnak, sokat segítettek. Ha ők nincsenek velem, biztos, hogy sokkal jobban megvisel az egyedüllét. A legrosszabb azért mégis az volt, hogy nem találkozhattam édesanyámékkal, pedig szinte mindennap megyek hozzájuk. Emlékszem, milyen érzés volt, mikor először megölelhettük egymást!” – fűzte hozzá Katalin.