Jól haladnak az Árpád utcai parkolóházzal Sopronban, jövő szeptemberben adnák át – fotók

Jól haladnak az Árpád utcai volt mentőállomás helyén épülő parkolóház munkálataival a kivitelezők. A 3,2 milliárdos beruházás a zöld város program keretében valósul meg, előreláthatólag jövő szeptemberben lesz az átadás.

Az Árpád utcai parkolóház kivitelezői az első félszint vasbeton lemezének a vasszerkezetét szerelik ezekben a napokban. A munkálatokat kedden Farkas Ciprián polgármester, valamint Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek is megtekintették. Farkas Ciprián megjegyezte, az alapkőletétel óta nem járt a helyszínen, örömmel látja, hogy jó ütemben halad az építkezés.

– A beruházás mintegy 3,2 milliárd forint kormányzati támogatásból, a zöld város program keretében valósul meg. A parkolóházban 240 autó, 25-30 kerékpár és motorkerékpár fér majd el, az épület mellett lesz mintegy negyven gépkocsi számára beállóhely és a környező zöld területek is megújulnak. Régi vállalása ez a beruházás a városnak. Amikor a soproniakat arról kérdezzük, hogy milyen irányba fejlődjünk, mindig azt a választ kapjuk, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése a legfontosabb. Nem volt kérdés már az előző városvezetés idején sem, hogy erre a parkolóházra szüksége van a városnak – mondta a polgármester. Hozzátette, kifejezetten jó helyre kerül az impozáns épület, közel lesz a belvároshoz, amit így a helyiek és az ide érkező turisták is könnyen megközelíthetnek. Az átadást 2021 szeptemberére tervezik. – Úgy gondoljuk, ez a beruházás nagyban hozzájárul majd a város parkolókapacitásának a bővítéséhez, és reméljük, hogy a soproniak legnagyobb megelégedésére fog szolgálni.

– Az ellipszis alakú épület az egyik irányból négy és fél, a másikból öt és fél szintes lesz. A munkálatokkal jól haladunk, a cölöpalapozáson már túl vagyunk, jelenleg a tartószerkezetet építjük. A kilenc födém kivitelezése körülbelül március elejéig tart, ez hozzávetőlegesen tízezer négyzetméternyi bruttó területet jelent. Ugyanolyan fél szintenként lépkedünk fölfelé, ahogyan majd az autókkal is lehet haladni – mondta el Khaut András, a FÉSZ Zrt. igazgatósági elnöke, aki a városvezetést is tájékoztatta a folyó munkálatokról. Tavasztól elkezdik az épületet belülről burkolni, illetve a külső homlokzati burkolatot szerelni, ami egy speciális vázkerámiával bevont fémszerkezet. A parkolóházba a Várkerület felől lehet majd behajtani és az ellenkező irányban elhagyni.

A kivitelezők arról is tájékoztattak, hogy az egyedi technológia miatt néhány alkalommal éjszaka is folynak majd munkálatok, amelyek zajjal járnak. Minderről több fórumon is értesítik a környéken élőket és a város honlapján is közzéteszik az időpontokat.