Ingyenesen hívható zöldszám Győrben – Tapasztalt főorvosok a járványról

Sok évtizedes tapasztalattal rendelkező, idősebb főorvosok válaszolnak a koronavírussal kapcsolatban feltett kérdésekre a győri ingyenes zöldszámon. Az emberek bizonytalansága természetes, hiszen mindannyiunknak új, félelmet keltő a kialakult helyzet.

A +36-80/180-099-es zöldszámon a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház megbecsült, rendkívül tapasztalt főorvosai fogadják a hívásokat, akiket életkoruk miatt a vészhelyzetben otthoni munkavégzésre kértek. Dr. Hetyésy Katalin, dr. Garab Endre, dr. Pardavi Gábor, dr. Molnár Sándor, dr. Szántó Sándor főorvos várja a vonal végén a koronavírussal kapcsolatos kérdéseket.

Rutinos szakorvosok adnak tanácsokat

A már „hetvenkedő” dr. Garab Endre gyereksebész főorvos is vállalta a telefonos szolgálatot, s most megosztja a Kisalfölddel a tapasztalatait.

– A telefonos zöldszámon történő információadást vállaló kollégák idős, rutinos szakorvosok. Széles körű orvosi rálátásunk van, nemcsak a saját szakterületünkre, hanem a betegek tájékoztatásában is nagy gyakorlattal bírunk. Nagyon jó ötlet volt a zöldszám bevezetése, mert tehermentesíteni kell a kórház járványügyi állomását, illetve az egyetemen működő megfigyelőközpontot, valamint a háziorvosokat is. Az emberekben nagyon sok aggodalom van, a járványhelyzet mindenkinek ismeretlen. A média, a közösségi oldalak olvasásakor sokszor ellentmondásokat fedeznek fel, kérdések merülnek fel bennük. Ezek megválaszolásában vagyunk az emberek segítségre. Szerencsére úgy tűnik, hogy a lakosság elég fegyelmezetten fogadja a járvány-

ügyi intézkedéseket.

Az ország más részéből is hívják őket

– Milyen jellemző kérdések érkeznek a telefonálóktól?

– A beosztás négyórás periódusokban, gyakran 8–10 telefonhívást, megbeszélést jelent. Csak elvétve van komolytalan betelefonáló. Érdekességként mondom, hogy Miskolcról és Kecskemétről is kerestek bennünket. A betelefonálók többsége saját betegségével kapcsolatban tesz fel kérdéseket a vírus hatásairól. A járványhelyzetben az emberek bizonytalansága természetes. Az érdeklődők mintegy húsz százaléka úgy kezdi, hogy „nem én vagyok beteg, hanem a szomszédom, de egy légtérben vagyunk”. Ez egy klasszikus eset, amikor a beteg nem hiszi el, hogy beteg, a másik véglet az, amikor az illető megijed, bár nem beteg, mégis annak hiszi magát. Nyilván az ezekkel kapcsolatos információkat helyre kell tenni, meg kell magyarázni. Zömmel azokat a kérdéseket teszik fel, amiket interneten vagy a médiában olvasottakkal kapcsolatban nem jól értelmeznek. Az emberek többsége nem orvos és nem járványügyi szakember, mégis mindenkinek van a járványról, az egészségügyi ellátásról véleménye. A zöldszámon tapasztalt orvosokként adunk nekik tájékoztatást. Reméljük, hitelesnek veszik, amit mondunk. A köszönő szavaikból legalábbis ezt szűrjük le.

– Lehet, hogy egy idegentől könnyebben kérdez valaki és ezért hívja a zöldszámot?

– Ma az emberek szeretnek sok helyről informálódni, ami nagyon helyes és természetes. A gond az, hogy az információ-bőségben nehéz eligazodni. Példamutató, jó elképzelés volt a zöldszámszolgáltatás megszervezése, amit az igénybevétele is igazol. Az aktuális járványügyi intézkedéseket mi is figyelemmel kísérjük, így például nagyon fontosnak tartjuk, a „Maradj otthon!” mozgalmat. Az is jó ajánlás, hogy kerülni kell a tömeget. Az egészségesnek tartott emberek számára utasítás ez és ajánlott szájmaszkot viselni. Bár a kézmosás banális dolognak tűnik, de itt nem tisztasági kézmosásról van szó, hanem fertőtlenítésről. Azt mindenki tudja, hogy a koronavírus ellen jelenleg vakcina nincs, várhatóan rövid időn belül nem is lesz. Gyakran mondják, hogy szeretnének tesztvizsgálatot végeztetni önkéntes karantén után, munkába állás előtt. A teszt megbízható eredménye időigényes, néhány napot vesz igénybe, emiatt a karantén folytatódhat. Az eredmény pedig nem végleges a járvány alatt. Ezért kell szakembernek dönteni a teszt szükségességéről.

A főorvosok továbbra is kérik, hogy bizalommal forduljanak hozzájuk a megfelelő tájékoztatásért.