Idén üres tantermeknek szól a kicsengetés: nem lesznek ballagások Győr-Moson-Sopron megyében

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az április 17-i kormányinfón beszélt az érettségivel kapcsolatos teendőkről, és ezzel összefüggésben megemlítette, hogy a hagyományos értelemben vett ballagásokat idén nem lehet megtartani, hiszen a hagyomány ellenkezik a kijárási korlátozásokkal, amely szerint kerülni kell a tömeges rendezvényeket.

Annak jártunk utána, hogy megyénkben a középfokú oktatási intézmények vezetői hogyan reagáltak a kialakult helyzetre, készülnek-e végzős tanítványaik számára, hogy az ismert körülmények ellenére emlékezetessé tegyék életük talán első meghatározó szakaszának lezárását.

A győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója, Horváth Péter elmondta, hogy az osztályfőnökök közreműködésével videót készítenek a végzősök számára.

Egy olyan összeállítással készülnek, amelyen osztályfőnökök üzenetben köszönnek el tanítványaiktól. Az igazgató elmondja a végzősöknek írt ballagási beszédét, és azt, hogy mi történne ezen a napon.

– Azt hiszem, a diákok nem is tudják pontosan, hogy mi az az élmény, amiről most kényszerűen le kell mondaniuk. Biztosan vannak nagyon komoly hiányérzeteik, de igazán talán még nem is tudták magukat beleélni ebbe helyzetbe. Ők most nem tudják megérezni az elmúlás érzését, ami egyben valami új kezdete, ami miatt nagyon sajnálom őket. Sajnos arra sem látok esélyt, hogy később meg tudjuk rendezni az ünnepséget – mondta Horváth Péter.

A diákok sajnálják, de megértik

Nagy Máté Gergely, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium utolsó éves tanulója életéből minden iskolai ballagás kimaradt. Iskolaváltás miatt, negyedik után „kisgimis” lett, ezért a nyolcadikosok búcsúját sem élhette át.

– Megértjük, hogy nem lesz ballagás, de mindannyian nagyon sajnáljuk, hiszen ezzel egy életre szóló élmény marad el. De mi is felfogtuk ennek a helyzetnek a súlyát, hogy ez az áldozat kell ahhoz, hogy meg tudjuk magunkat, családtagjainkat védeni a betegségtől. Úgy gondolom, hogy most háttérbe kell mindenkinek szorítania a saját érdekeit, összefogásra van szükség. Reménykedem abban, hogy esetleg később az iskola meg fogja szervezni. Mi készültünk az eseményre, amíg voltak óráink, elkezdtük tanulni az énekeket, évfolyamtársunk beszédet mondott volna. A ballagás előtti kedden, 28-án mentünk volna szerenádot adni a tanárainknak. Nem tudom, most hogyan fogunk tudni tőlük elbúcsúzni – osztotta meg gondolatait a Kisalfölddel Nagy Máté Gergely.

Lezáratlanul marad ez az időszak

– A soproni Roth Gyula Szakgimnázium ballagási ünnepsége a Dalos-hegyen szokott lenni. Azt találtam ki, hogy ezen a helyszínen felveszünk egy beszédet, amelyben igazgatóként elköszönök a ballagó diákoktól. Ezt a videóüzenetet tesszük föl a ballagás napján az iskola honlapjára – tájékoztatott Hoczek László iskolaigazgató. – Tudom, hogy ez nagyon konzerv jellegű, de mégiscsak egy olyan gesztus, amit az iskolának meg kell tennie a tanítványaiért. Ezenkívül elkészíttetjük a ballagási meghívókat és azokat kicsengetés nélkül is megkapják a diákok. Nem tartom szerencsésnek, hogy a ballagási ünnepséget átcsúsztassuk a tanévnyitóra, mivel a tanulók nyolcvan-kilencven százaléka kollégista. A nyár után teljesen más irányba indulnak el, ki az egyetem, ki a munka világa felé – véli Hoczek László.

– Nálunk az iskolában nem hagyományosan negyedéven, hanem az ötödik év, a technikusi végén van a ballagás. Fura, hogy így ér véget az egész, úgy érzem, lezáratlanul marad ez az időszak. Amint lecseng a vírushelyzet, a tanárokkal tervezünk egy záróbankettet – tudtuk meg Kovács Olivértől, a Roth Gyula Szakgimnázium végzős diákjától.

A mosonmagyaróvári középiskolák is sajnálattal vették tudomásul, hogy elmarad a ballagás. Ennek ellenére a legtöbb intézményben gondolkodnak valamilyen online meglepetésen.

Nyáron bepótolnák

– 28 érettségiző diákunk van. Sajnos idén nem lehet a szokott időben ballagást szervezni. Ezért megrendezzük az online térben azokat az elemeit a ballagásnak, amelyek közvetíthetők. Lesz mise, beszédek és tizenegyedikes búcsúztató is. Tervezzük azt is, hogy a nyáron – ha lesz rá lehetőség – szervezünk egy ünnepséget, ahol elköszönünk a nyolcadikos és tizenkettedikes diákjainktól – tudatta Zsódi Viktor, a mosonmagyaróvári piarista iskola igazgatója.

Biró Péter, a kapuvári Páli Szent Vince Iskolaközpont igazgatója a Kisalföldnek elmondta, az intézmény végzős diákjainak idén a szerenád, a vidám ballagás és a ballagás is elmarad. Az igazgató hozzátette: „A járvány elmúltával azonban lehetőséget biztosítunk iskolánkban a diákoknak, hogy elbúcsúzzanak egymástól és tanáraiktól egyaránt.”