Húsz éve várnak egy lagzira a legkisebb rábaközi faluban

Cakóháza ötvenhét lakosával a Rábaköz legkisebb települése. Ennek ellenére komoly fejlesztéseket valósítottak meg és további terveik is vannak, például a faluház felújítása.

Cakóházán jelenleg ötvenheten élnek, jórészt nyugdíjas, idős emberek. Óvodás egy van a faluban, általános iskolás négy, középiskolás kettő. Az önkormányzat igyekezett külön is gondoskodni a helyiekről a veszélyhelyzet alatt, a falu valamennyi lakója kapott három, többször is használható szájmaszkot, a családok pedig fertőtlenítőszereket. Közben a beruházások sem maradtak el, csak a „kipróbálásuk” várat magára. A községi kemencét sem fűtötték még be.

– LEADER-pályázaton nyertünk támogatást a közösségi tér fejlesztésére, amiből a kemencét finanszíroztuk. Szerettük volna gyereknapon felavatni, de a vírus miatt sajnos halasztanunk kell az eseményt. Mellette egy kerékpártárolót alakítunk még ki. A Magyar Falu Program segítségével az orvosi rendelőnket fejlesztettük kétmillió forintból. Szintén ebből a forrásból építünk urnafalat a temetőben, illetve egy fűnyíró traktort vásároltunk, szintén támogatással. A gépre nagy szükségünk van, hiszen mindössze egy közmunkást tudunk foglalkoztatni, zöldterületünk viszont sok van. Egy helybeli fiatalember segít be a munkába, így tudjuk rendben tartani a környezetünket – vázolta faluja helyzetét Csepi Éva, Cakóháza polgármestere. Örömmel tette hozzá, hogy a lélekszám stabil a településen. Próbálják segíteni a fiatal családokat, illetve örömmel fogadják a letelepedőket.

– Csaknem húsz éve volt utoljára lakodalom nálunk, most a nyáron, augusztusban az is lesz – jegyezte meg Csepi Éva.

Természetesen tervek is vannak Cakóházán, szeretnék például az orvosi rendelőnek és polgármesteri hivatalnak is helyet adó faluházat felújítani és szigetelni. Bíznak abban is, hogy pályázati támogatással le tudják cserélni a falugondnoki buszt. Szívesen vennének részt az Agrárminisztérium fatelepítési kezdeményezésében is. A polgármester ezzel kapcsolatban elújságolta, hogy kiváló kapcsolatban vannak az agrárminiszterrel, lévén, hogy Nagy István Cakóháza országgyűlési képviselője. „Szívén viseli a kisfalvak sorsát, így Cakóházáét is. Bátran kérhetjük a segítségét, számíthatunk rá” – mondta a polgármester.