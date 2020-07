Harmincmilliós temetőfejlesztés Acsalagon

A falu temetőjét fejlesztette az önkormányzat a közelmúltban Acsalagon. Pályázaton nyertek komoly támogatást a beruházáshoz. A község egy szakrális emlékét szintén támogatással újították fel.

A Magyar Falu Program pályázatán nyert támogatást temetője fejlesztéséhez az acsalagi önkormányzat. Bővítették a ravatalozó épületét és térköveztek a sírkertben. A részletekről Szilágyi Andrásné polgármester számolt be a Kisalföldnek. Mint elmondta, régóta tervezték a beruházást, a sikeres pályázattal minden akadály elhárult a kivitelezés elől.

Áthelyezték a lélekharangot

– Harmincmillió forintos támogatást kaptunk a Magyar Falu Programban. Előtetővel bővítettük a ravatalozót, sikerült háromszázötven négyzetméternyi területet térköveznünk, kiépítettük a belső járdákat – tájékoztatott Szilágyi Andrásné. – Az épületben elvégeztük a nyílászárók cseréjét, rendbe tettük a külső homlokzatot és még a tetőt is fel tudtuk újítani. Az új előtető egyébként hetvenöt négyzetméteres. A térvilágítás átalakítását Gasztonyi László és cége vállalta, amiért köszönetet mondok ezúton is. Áthelyeztük a lélekharangot is a munkák során.

Restaurálták a Mária-szobrot

Acsalag egy régi, szakrális emlékét is felújították a közelmúltban. A Szent György Lovagrend mosonmagyaróvári priorátusa a faluból elszármazott ügyvéd, dr. Horváth Antal közreműködésével támogatta az úgynevezett Fehérkép, azaz a kereszt és Mária-szobor restaurálását.

Az alkotás történetét a község múltját kutató, néhai dr. Nagy Miklós dolgozta fel. E szerint 1817-ben az Igaz család állíttatta. Egy érdekes történet is fennmaradt róla 1849-ből. A június 13-i csornai csata után néhány osztrák ulánus Acsalagon keresztül menekült el az ütközetből és igyekeztek vissza Kapuvárra. A falu közelében álló Fehérképnél pihentek meg és nagy káromkodások közepette kardjukkal csapkodták a szobrokat. Egy ütéstől Mária feje le is tört. A fej aztán 125 éven keresztül, a kereszt 1974-es felújításáig hevert a talapzatnál, ám senkinek eszébe sem jutott, hogy elvigye onnan. A menekülő osztrák katonákat aztán Hosszúdombnál érték utol a magyar huszárok, négyet leterítettek, a többieket megsebesítették. A halottakat az osli templom közelében temették el, maradványaikat 1958-ban találták meg.

Járdákra nyertek 5 millió forintot

– Köszönjük dr. Horváth Antalnak és lovagtársainak, hogy vállalták a szobor felújítását. Ez a szobor olyan vallásos emlék, amely lehetőséget ad közösségünk hitéletének elmélyítésére – jegyezte meg Szilágyi Andrásné. A polgármester a további feladatokról, tervekről kifejtette: ugyancsak a Magyar Falu Programban nyertek járdafelújításra ötmillió forintot. A Rákóczi utcát teszik rendbe belőle. Pályáztak az óvodaudvar játszóterének fejlesztésére és a civilek házának felújítására is. „Hamarosan elbírálják, bízunk a sikerben és folytathatjuk a munkát” – tette hozzá Szilágyi Andrásné.