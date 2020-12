Harmadik állomásához ért a Kisalföldi Presztízs díj – A Dana lett „Az év nagyvállalata” – fotók

A vírushelyzet miatt idén elmaradt a 19. díjátadó gála, így az elismerések házhoz mennek. Az elismerés átadói ezúttal a Dana Hungary Kft. egyik győri gyáregységébe látogattak el, ahol ünnepélyes keretek között átadták az év nagyvállalatának kijáró megtisztelő címet.

A Dana világelső a járműipari erőátviteli rendszerek és energiamenedzsment területén, és a kezdetektől úttörő szerepet vállal az alternatív meghajtású gépjárművek fejlesztésében.

A Dana Hungary Kft. tizenöt éve van jelen a győri Ipari Parkban. Az itt található négy gyáregységében összesen mintegy ezer főt foglalkoztat, és ez a létszám a jövőben várhatóan tovább növekszik majd. A jelenleg közel hatvanezer négyzetméternyi területen működő Dana Hungary 2018-ban avatta új, negyedik gyáregységét, amely 2019-ben kibővült egy összeszerelő csarnokkal. Az új gyáregységgel együtt több, mint kétszáz új munkahelyet is létrehoztak.

A Dana Hungary Kft. központjában díjátadóként megjelent Dr. Földesi Péter, a győri Széchenyi Egyetem rektora, Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke és Fábián György a Kisalföldi Presztízs díj kuratóriumának titkára.

Németh Zoltán az önkormányzat nevében köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy a térségben a vírusveszély okozta nehéz helyzet ellenére is a legjobbak a foglalkoztatási mutatók, amelyre kiváló példa a Dana Hungary. Kiemelte, hogy a vállalkozás gazdasági ereje, innovációs mutatói és társadalmi szerepvállalása megtestesíti mindazt, amiért a Presztízs díj létrejött. Megjegyezte, hogy a tizenöt éve működő cég nem csupán a fejlesztésben mutat példát, de ebben az évben kiérdemelte a legjobb munkáltatóknak járó nemzetközi díjat is.

Dr. Földesi Péter, a győri Széchenyi István Egyetem rektora a presztízs szó tágabb jelentésére, használatára, kötelező erejére hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy a Dana élen jár abban, hogy rangot, elismerést adjon a szakmának, a térségnek és Győr városának, és az Egyetem kedvező megítéléséhez is hozzájárul. Kifejtette, hogy nagyra értékeli a cég hitelességét, a megyébe hozott termelési kultúráját, technológiáját.

Jövőre még nagyobb fordulaton

Ezt követően Charles Wassen, a Dana Hungary Kft. ügyvezető igazgatója átvette „Az év nagyvállalata” Presztízs díjat. Az igazgató magyarul üdvözölte az egybegyűlteket, majd megköszönte a díjat. Elmondta, hogy már hét éve vezeti a vállalatot, és ezalatt pozitív tapasztalatokat szerzett a helyi környezet hozzáállásában. Elmondta, hogy a Dana Hungary Kft. az elmúlt tizenöt esztendőben létszámban, infrastruktúrában és technológiában egyaránt sokat fejlődött. A jelenlegi nehéz idők a vállalatnak is különleges kihívást jelentenek, ennek ellenére elkötelezettek a fejlődés iránt, és 2021-ben tovább szeretnék emelni a termelési számokat, hiszen a vevőkör és a portfólió is bővül. Kifejtette, hogy a Dana fejlődése mindannyiunk érdeme, végül a cég valamennyi munkavállalója nevében külön is megköszönte a díjat.