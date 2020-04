Elmarad a Sopron Zenél – Karanténvideóval üzennek a HofferSuli diákjai

A soproni nyári programok kiemelkedő rendezvényét ötödik alkalommal rendezik meg, de már csak 2021-ben.

Az egyedülálló rendezvényen az évek során, 62 soproni és soproni kötődésű zenekar, valamint helyi zenészbarátok közreműködésével, több száz fő alkalmi, kimondottan erre a koncertre felkészített helyi fiatal lépett színpadra. Közülük többen testvérpárok, apa-fia, vagy akár 3 generációt képviselve zenéltek már együtt. A fesztivál június elején került volna megrendezésre, de a közös nagyszínpadi produkcióhoz nélkülözhetetlen, több hónapon át tartó nagy létszámú csoportos próbák kivitelezése jelen körülmények között, nem megoldható.

A téma, az idén 50 éve alakult The Beatles lett volna, melynek dalaiból állítottuk össze a főműsort. Hogy ne vesszen kárba eddigi munkájuk, egy montázsvideót készítettünk, ahol a gyerekek otthonról, a szobájukból játsszák a With a Little Help From My Friends című slágert.

Addig is higgadtságra, kitartásra és otthon maradásra ösztönözzük a fesztivál látogatókat, ezért elérhetővé tesszük az összes koncertfelvételt a 2019-es évből, és ígérjük, hogy az eddig jelentkezett zenekarok mind kapnak fellépési lehetőséget 2021-ben.