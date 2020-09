A győri Széchenyi István Egyetemen értenek a határon túli magyarság nyelvén

A diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanító foglalkozásvezetők képzésének már hagyománya van a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán. Az idei huszadik továbbképzést az eddigieknél négyszer többen – nyolcvanan teljesítették Ausztriából, Németországból, Svájcból, Franciaországból, Belgiumból, Angliából, Írországból, Kanadából, az USA-ból, Argentínából és Brazíliából.

Dr. Pongrácz Attila, az Apáczai Csere János Kar dékánja úgy látja, a világ minden tájáról jelentkező kollégák tükröt tartanak, megmutatják, hogy a Széchenyi István Egyetemen értenek a határon túli magyarság nyelvén. „Nem túlzok, ha azt állítom, együtt dobog velük a szívünk. Számunkra nagy motivációt és elismerést jelent az ő kíváncsiságuk, amely azt bizonyítja, hogy érték az a munka, amit itt a karon és az intézményben végzünk. Büszkeség, hogy olyan képzési anyagot állítottunk össze, amit öt kontinensen használnak a kollégák” – hangsúlyozta.

Viseletbemutató és projektoktatás

Amint azt Kövecsesné dr. Gősi Viktória dékánhelyettes, a képzés egyik szakmai szervezője kifejtette, a képzés célja, hogy a pedagógusokat olyan tanítás-módszertani, tudományos és kulturális ismeretekkel vértezze fel, amely tudásanyaggal gyarapodva még sikeresebben, még hatékonyabban közvetíthetik a magyar nyelvet és kultúrát a diaszpórában.

„Idén a kooperatív tanulást, a projektoktatást és a drámapedagógiát helyeztük a középpontba, éppen úgy, mint a történelem- és irodalomtanítás élményszerű megvalósítását. Kiegészítette ezt a népszokások, népi játékok vezetésének módszertani gyakorlatáról, a többnyelvűség kérdéseiről szóló ismeretanyag, a népdalok jelentésvilágát és annak alkalmazhatóságát, továbbá az írás-olvasás tanításának didaktikai kérdéseit taglaló segédletek. Egy előre rögzített, rövid előadásokkal tarkított viseletbemutató pedig igazi érdekesség volt” – fejtette ki Kövecsesné dr. Gősi Viktória, akitől megtudtuk azt is, hogy a képzésen olyan gyakorlati ismeretek átadására is hangsúlyt fektettek, melyeket távoktatás során is jól használhatnak a foglalkozásvezetők.

Kinyitotta a kapukat az online tér

„Hálás köszönet! A képzés nagyon színvonalas és tartalmas. Szeretném még hozzátenni, hogy a kiemelkedő szakmai tartalmak mellé kedvességet és őszinte, segítő odafigyelést is kaptunk, amitől még jobb és szerethetőbb lett az egész” – olvasta fel az egyik résztevő üzenetét Kövecsesné dr. Gősi Viktória, aki igazán büszke, hiszen csak ehhez hasonló visszajelzéseket kaptak.

Kiemelte, hogy a huszadik képzést a járványügyi intézkedések miatt nem a megszokott módon, hanem online bonyolították le. „Meg is fogalmazódott az a kérés, hogy a következő továbbképzésen a személyes részvétel mellett legyen lehetőség online csatlakozásra is. Mi pedig ennek szeretnénk eleget tenni, és biztosítani a most bemutatott felületeket” – jelentette be a dékánhelyettes.

A jó híreknek pedig itt nincs vége, hiszen dr. Lampert Bálint, a program másik vezetője arról számolt be, hogy munkájuk elismeréseként a Nemzetpolitikai Államtitkárság megbízásából egy olyan interaktív, egész évben elérhető e-learning oktatási felületet dolgoztak ki, amely a diaszpórában magyar nyelvet oktatók távoktatási rendszerét fogja össze.

„Moduljaink között van, ami a projektfeladatokhoz, táborokhoz kötődik. Ezt a barcelonai magyar gyerekeknek 2019-ben tartott táborunk komplett óravázlataival, foglalkozásterveivel, az általunk elkészített munkafüzetekkel illusztrálni is tudjuk. A másik fontos modulunk pedig dr. Bukor Emese Magyar mint idegen nyelv című oktatási tervén alapul” – mutatta be a legújabb széchenyis fejlesztést a programvezető.