Nagy István agrárminiszter szerint a generációváltás aktuális kérdés a hazai és az európai gazdaságokban is. A tárcánál azon dolgoznak, hogy a törvények betartásával az apák gond nélkül átadhassák a birtokot és vele a feladatokat fiaiknak, lányaiknak.

Csornán tartották meg múlt pénteken az első megyei fiatalgazda-találkozót. A rendezvényen megalakult a Fiatal Gazdakör is. A résztvevők előadásokat hallhattak, amelyek közül több a mezőgazdasági vállalkozások generációváltásával foglalkozott. Nagy István agrárminiszter is elmondta gondolatait a jelenleg igencsak aktuális témáról. A tárcavezető interjút adott a Kisalföldnek.

– Egy tanulmány szerint a hazai családi gazdaságok hetven százalékában nem esik szó az utódlásról és nincs kigondolt terv rá. Előadásában miniszter úr is említette, hogy felelőtlenség, ha nem foglalkoznak a témával.

– Ez így van, és ha így is marad, akkor óriási vagyonvesztés és nagy gazdasági visszaesés lesz a végén. Ezért beszélünk róla minden szakmai találkozón. Korábban azt a meghökkentő gondolatot vetettük fel, hogy a felelős gazda végrendelkezik és gondoskodik a gazdaság át­örökítéséről. Azon dolgozunk, hogy a törvények betartásával átruházható legyen a gazdaság apáról fiúra.

– Ismerek néhány családot, ahol a generációváltás folyamata elindult. Néhol viszont az apák ugyan engedik ténykedni fiaikat, de a döntés jogát nem adják át.

– Ez nyilván nehéz dolog, hiszen a gazdálkodói büszkeség bennünk van, a szívünk utolsó dobbanásáig vezérel és erőt is ad. Annál nagyobb gyönyörűség azonban nincsen, mint látni, hogy a gazdaságunk jó kezekbe kerül és az új generáció hozzáteszi a magáét. Ez a helyzet azért is kialakulhatott persze, mert nálunk megszakadt a generációs hagyományozás. A szocialista mezőgazdaság tulajdonosból alkalmazottat csinált. Az apák a semmiből kotorták vissza a birtokot, persze hogy szívük utolsó dobbanásáig ragaszkodnak hozzá. Ez egyfajta igazságtétel is számukra. Jelen pillanatban azonban a jogalkotásban sincs meg a módja annak, hogy az apa a fiának, lányának miként adja át a gazdaságot.

– Az Európai Unió jelzése szerint, hiszen nemcsak hazai, hanem európai problémáról van szó, rendelkezésre állnak azok a források, amelyek a generáció­váltás folyamatát támogatják. Milyen intézkedések segíthetnek?

– A fiataloknak extra támogatásokat kell adni, hogy kedvet kapjanak a gazdálkodáshoz. Például egy-egy pályázatnál pluszpontokat, nagyobb támogatást és előnyösebb helyzetet. Ez várható most az új közös agrárpolitikában. Az is látszik, hogy az agrárium problémáira tisztán agrárválasz nincs. Ezért fontos, hogy más szakterületekről is kapcsolódjanak be fiatalok. Hiszen akár egy informatikus, akár az ipar más területén dolgozó szakember megtalálhatja a helyét az agráriumban, ha kellően nyitott és kész a tanulásra. Erre egyébként már most is vannak jó példák. Azt is látni kell, hogy az apák huszadik századi gazdálkodása nem mindenképpen vonzó egy huszonegyedik századi fiatalnak. Erre viszont a technológiai újítások alkalmazása adhat választ.

– Szó volt arról is, hogy a birtokok átadáshoz, egyben tartásához még szükség van törvényi változásokra is.

– Olyan helyzetet kell teremteni, hogy a termelés biztonsága ne függjön a tulajdon szentségétől, azaz az öröklési folyamatok például ne befolyásolják a gazdaság működőképességét. Ugyanakkor a tulajdon szentsége és szabad áramlása megkérdőjelezhetetlen. Ezt a két folyamatot szükséges összehangolni, amihez viszont legalább tizenhét törvényt kell módosítani. Rendkívül bonyolult, de megkerülhetetlen, máskülönben a magyar gazdák nem lesznek versenyképesek.