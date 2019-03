Moldvai Kiss Andrea hazajött Tatabányára és elhozta a lelkét

A lány, aki hozott lélekből dolgozott



Egy nő története. A nő anyjának és apjának története. Kapcsolatok története illúziók nélkül. A darabban egy rendőr, egy pszichológus és egy nő mondja el a családi titkokat. Az örökölt sorsok története Háy János darabja. Játsszák: Moldvai Kiss Andrea, Mucsi Zoltán és Kovács Krisztián.

– A gyermekkor. A szüleim, a családom, a gimis osztálytársaim és a Bányász Ifjúsági Színpad. A játszótársak. Meg Török Ferenc, az akkori mesterem. Pár héttel ezelőtt jöttünk Tatabányára a barátnőmmel és a lányaival. Meséltük nekik, hogy itt laktunk, ide jártunk az Árpád gimibe, és akkor megláttuk, hogy mennyire szét van kapva most az épület. Nagyon megdöbbentünk. A színházi utak is eszembe jutnak, a régi helyek, a kamaraszínház, a nagyterem, még a felújítás előttről. A mozi az épületben. Beugrik az első fellépésünk, ami egy Jean-Michel Jarre-számra készült. A hely szelleme még mindig hiányzik, és a régi színpados emlékeketsúgja.– Az, hogy ebbe a közösségbe jöttem, az anyukámnak köszönhető, ő biztatott, hogy ezzel foglalkozzak. Nevelőapám – Moldvai László – elkezdett zenélni az itteni szimfonikus zenekarban és a Népházban ismerkedett meg Gengeliczky Lacival, László Tibivel. Ők hívtak egy jó kis csapatba, ami akkor alakult és az itteni munka nagyon inspirált. Meg hát Török Feri, akinek a személye szakmailag és emberileg is meghatározó. Annyira hitt bennünk, olyan biztatóan, melegen vett körbe mindannyiunkat. Emellett pedig lenyűgöző színész volt. Rajtakívül még Gaál Erzsi hatott rám abban az időben, akitől Gödöllőn tanultam.– Felmerült bennünk az igény Zolival, hogy szeretnénk együtt játszani újra, hosszú évek után. MegkerestükHáy Jánost, írjon nekünk egy darabot, teljesen rábíztuk, csináljon, amit gondol. Első olvasatra riasztott az a kép, amit a darab sugallt. Nagyon férfisoviniszta volt és nőgyűlölő a szemszög, degradált a női karakter. Annyira rossz képet festett erről a nőről az első találkozás, hogy semmilyen szempontból nem tudtam hozzá kapcsolódni. Ahogy haladtak előre a dolgok, meglett a rendező, Szabó Máté. Nekifutottam még egyszer a szövegnek, és másodszorra már kezdtem felfedezni a humorát. Máté nagyon szépen vezetett minket a próbáksorán. Az ő érdeme, hogy végül elkezdtem szeretni a darabot és benne a nő karakterét.– Úgy érzem, János szereti, amit csináltunk. Az olvasópróbán azt mondta, hogy ez az egyik leghidegebb írása, ennek a nőnek nincsenek érzelmei. Ösztönlényként beszélt róla. Én nem vagyok ilyen karakter. Nagyon érzelmes ember vagyok. De ahogy dolgoztunk, beleéreztem, beleláttam a nő traumáit, az ő szeretetvágyát, ami kielégítésre vár. Ez hajtja őt, ám védtelen, mert a gyerekkori sebek miatt nem tud szeretni és szeretve lenni. Nem tud az életére reflektálni, a legegyszerűbb dolgokhoz nyúl és szerencsétlenül csak sodródik, beragadva egy gyermeki állapotba.– Azt gondolom, hogy a családi mintákat visszük. Ennyi évvel a hátam mögött anyaként én is tapasztaltam ezt. A reményt az adja, ha ezt felismerjük, ha szembe merünk ezzel nézni és megkeressük a saját válaszainkat az életünkre. Vegyük a kezünkbe a sorsunkat, ne sodródjunk az előttünk levő mintáinkon! Mintha Háy János azt mondaná a darabbal: emberek, így ne!– Számomra nagyon fontos felfedezni azt, hogy ki vagyok, hogyan kapcsolódom az elődeimhez, ennek kapcsán a gyerekeimhez. Érzem a súlyát annak, hogy mennyi mindent adok át abból, amit hozok. Dr. Máté Gábor pszichológust kérdezték egyszer arról, hogy hogyan lehet egészséges gyerekeket nevelni. Hát, dolgozzunk magunkon! – ezt mondta. Mi ezt tesszük a férjemmel, és érezzük is a pozitív hatását. 30 éve járjuk ezt az iskolát. A mi önismereti utunk elsősorban a kapcsolatunk.