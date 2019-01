A tatai Lőrincz Álmos szombaton a DAL-ban vokalista és gitáros lesz

Hétvégén kezdődik az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatója: A DAL. A szombati elődöntőben egy olyan produkcióért szoríthatunk, melynek tatai szereplője is van: A mindössze 17 éves Eötvös-diák – Lőrincz Álmos – a barátja, Hamar Barnabás mellett énekel és gitározik majd a színpadon.Lőrincz Álmost a televíziós Ének iskolája műsorban szerette meg az ország, ő volt az a kisfiú, aki érzelmes előadásmódjával a leginkább meghatotta a nézőket. Nagyobb kamaszként, pár évvel később már egy rockbanda frontembere volt, és a The Young Rebels formációval borzolták a kedélyeket a Kismenők című, ugyancsak tévés tehetségkutatóban. Álmos azóta 17 éves komoly fiatalemberré érett, jövőre érettségizik, de a zene, az ének most is mindennapos elfoglaltságot jelent számára.- A klasszikus, rockos világot magam mögött hagytam. Az együttessel nem egyezett az elképzelésünk, én elmentem egy kicsit finomabb irányba zeneileg. Van egy új csapatunk – a *QUACK* – velük alakítunk ki most egy olyan stílust, amiben mind a négyünk zenei ízlése benne lehet. Egyelőre stúdiózunk, szeretnénk március végéig összerakni és kiadni egy kislemezt négy saját dallal.- A gitárosunk – Barta Egon – a kicsit rockosabb hangzást adja a zenénkhez, Asztalos Robi barátom virtuóz dobolással, és a stúdiómunkában meglevő szakértelmével járul hozzá a közös munkához, basszusgitárosunk – Németh Ákos – a funky vonalat képviseli, én pedig egy alternatív elgondolást hozok a formációba. Az eredmény szerintem egy funky alapú, lüktető zene lesz, gitárszólóval, jó riffekkel, és saját üzenettel.Egyelőre két dal van, amihez én írtam a szöveget és az énekdallamot. Pillanatnyi impresszióimat tükrözik a világról, érzéseket, és az érzelmeknek tulajdonított megállapításokat. Ezen a két dalon dolgozunk gőzerővel a stúdióban. És azt szeretném, ha a számok többi része – az akkordmenetek, a zeneiség – csapatmunka lenne. Ha tényleg kijön a kislemez, az fogja leginkább a mostani énemet tükrözni. Jelenleg a magyar alternatív zenei vonal hatása alatt vagyok, például imádom a Hiperkarmát és a Lóci játszik zenekart.- Klasszikus éneket tanulok évek óta, és emellett itthon, illetve mindenhol énekelek folyamatosan. Meg lehet kérdezni a családokat, barátokat, hogy mennyire vagyok idegesítő, mivel állandóan jön belőlem valami hang. Ha bármit énekelhetek, az már nekem jó: akár operarészletet a zeneiskolában Thén Róbert tanár úrral, vagy kórusművet a tatai Esterházy Énekegyüttessel, Schmidt Mónika irányításával. Mivel dallamtapadásom van, ezért olyan számokat is énekelek folyamatosan, amit nem szeretek, és ezzel saját magamat is idegesítem. (nevet)- Igen, fellépek gyakran egyedül is, gyakran kísérem magam zongorán vagy akusztikus gitáron. De az a legnagyobb öröm, ha zenekarral csinálhatunk élő zenét. Nyáron egy balatonfenyvesi táborban másfél órás koncertet adtunk az új bandával, az óriási élmény volt!- Hamar Barni barátommal még az Ének iskolájában ismerkedtünk meg, a műsor első évfolyamában. A barátság megmaradt, járunk a Gitármánia táborba, volt az elmúlt években közös fellépésünk is. Mikor jelentkezett a DAL-ba, megkérdezte, hogy mennék-e vokalistának, ha esetleg bejutna. Én örömmel igent mondtam, így kerültem a produkcióba.- Úgy érzem, Barni igényes, elektronikus popdalt írt. Szerintem nagyon különleges lesz a hangzás és a látvány az elődöntőben. Készül már a Wasted akkusztik verziója is, ami engem még jobban izgat. Az adásban egyébként énekelni és gitározni fogok Hamar Barni mellett. Ez számomra újabb nagy lépés lesz, hiszen én még ilyen környezetben nem gitároztam.- Szeretném folytatni a dalszerzést, a zenélést, az éneklést, de előtte egy szakmát akarok szerezni. Most úgy gondolom, muszáj kétlábbal a földön maradni. Tényleg mindenem a zene, ám egyelőre érdekházasságot kötök, és az SE gyógyszerész karra jelentkezem, mert szeretem a kémiát, sikeres vagyok benne. Azért ez mégis érdekházasság lesz, tudom, de a nagy álmom, hogy egyszer majd a szerelmemből, a zenélésből is megélhessek. Akkor leszek boldog igazán.