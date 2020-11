Jönnek a vakcinák – Minden, amit most tudni lehet

A virológusok és a járványügyi szakemberek nagy része még soha nem tapasztalt ennyire hatékonyan terjedő légúti vírust, amely ilyen széles skáláját mutatja a tüneteknek: 20-40 százalékban csaknem tünetmentes egyének hordozzák, akik ennek ellenére megfertőzhetnek másokat. A védőoltás visszaszorító erejében bízva, az egész világ a kutatókra koncentrál. Az eddigi eredményekről Dr. Tamás T. László PhD fül-orr-gégész főorvos ad tájékoztatást.

A vírus gyors és hatékony terjedéséért a légutakon át történő fertőzés, a sok tünetmentes hordozó és a viszonylag alacsony halálozási ráta elsősorban a felelős. A korábbi súlyos koronavírus fertőzés és járványok kapcsán pl. SARS,MERS a beteg hamar ágynak dőlt, nem tudta lábon kihordani a fertőzést, így kevésbé terjeszthette a kórt. Bonyolítja a képet, hogy a betegek között lehetnek szuperterjesztők, akik aránytalanul sok beteget fertőznek meg.

Pöröly és tánc

Nagyon sokan keresik a választ arra a kérdésre, hogy milyen módszerrel állítható meg illetve egyáltalán megzabolázható-e egy ilyen vírus. Sokszor halljuk, hogy a megoldás a széleskörű nyájimmunitás elérése lehet, azaz minél több ember, minél előbb essen át a betegségen. Ezzel az elmélettel a következő problémákat fogalmazta meg a főorvos.

– Ha egyszerre sokan, kontrollálatlanul zuhannak bele a járványba, akkor az idősebb korosztályban aránytalanul nagy lesz a halálozás,az egészségügy nem tudja ellátni a súlyos betegeket, ez közvetve kihat a fiatalak halálozására is, mert az akut ellátás is végzetes lehet. Ezt mindenképpen el kell kerülni. Ezért a járványtanban javasolják a pöröly és tánc taktikát, azaz ha kell keményen lezárunk, mint jelenleg, ha javul a helyzet kicsit táncolunk, lazítunk. Rendkívül hasznos lenne, ha mindenki betartaná a szabályokat. Ha így, felelősségteljesen viselkedünk, sokáig lehetne táncolni a lezárások feloldását követően is. A másik probléma a nyájimmunitás elmélettel az, hogy a koronavírusok elleni immunitás eddigi ismereteink szerint viszonylag rövid ideig tart, a fertőzés sikeres átvészelése nem garantálja, hogy bizonyos idő után nem fertőződünk meg újra- fogalmazott a PAMOK főorvosa.

Újra megbetegedtek a kórházi dolgozók

A témával foglalkozó szakemberek úgy gondolják, hogy egy biztonságos és hatékony koronavírus elleni oltóanyag, amellyel a lakosság legalább 80 százaléka átoltásra kerül, nagy valószínűséggel az egyetlen esély arra, hogy a járványt uraljuk és 2021 második félévére visszakapjuk normális életünket.

– Az emberekben alapvetően hét fajta koronavírus tud fertőzést okozni. Ebből négy típussal már nagyon sokan találkoztunk, három fajta súlyosabb, akár halálos betegséggel illetve szövődményekkel is járhat. A koronavírusok ellen hosszútávú immunitás nem létezik, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hosszabb-rövidebb időn belül ismételten megkaphatjuk a fertőzést. Az utóbbira már a hazai kórházakban is van példa, dolgozók akik tavasszal egyszer már átestek a betegségen, most a második hullám során is megbetegedtek, akár súlyos tüdőgyulladásos tünetekkel- mondja dr. Tamás T. László.

Szelídített változatra nincs idő

Egy új kutatási eredmény szerint az 1890-es évek végén lezajlott, magas halálozású un. Orosz Influenza-járványt valószínűleg egy mára szimpla náthavírussá szelídült koronavírus okozta.

– Azért nagyon izgalmas ez az új ismeret, mert ennek tükrében három forgatókönyv képzelhető el. Kiindulási pontunk sajnos az a realitás, hogy a COVID-19 vírus végleg itt marad velünk a Földön. Az első variáció szerint elképzelhető, hogy 5-10-20 év múlva a COVID szimpla nátha koronavírussá szelídül. Nincs időnk kivárni ezt a folyamatot. A második forgatókönyv szerint, a széleskörű védőoltások hatására -hasonlóan a kanyaróhoz-a vírus visszaszorul. A harmadik, legrosszabb esetben a COVID más koronavírussal találkozik, génszakaszokat cserélnek és új vírus jön létre. Ez esetben a vírus vagy megszelídül vagy megvadul. Az utóbbi esetben a jelenleg kifejlesztés alatt álló oltásokkal nem, de a keletkezett új vírussal szemben kifejlesztett új oltással a mutáns vírus is legyőzhető.

Fény az alagút végén

Bármelyik forgatókönyv megoldása egy hatékony és biztonságos védőoltás.

– Az oltás a fény az alagút végén, a remény, hogy a Covid igenis legyőzhető. Kapaszkodót ad a világjárvány fizikai, gazdasági, illetve nem kismértékben pszichés hatásai ellen. A lelki tényezők márpedig rendkívül fontosak, hiszen a kimerült emberek hajlamosabbak arra, hogy negálják a járványügyi intézkedéseket, amolyan minden mindegy alapon viselkedjenek. Mivel nehéz téli hónapok elé nézünk, ez lenne a jelenlegi legnagyobb hiba,amit elkövethetünk. A közelgő karácsonyi ünnepek kapcsán is fontos elfogadnunk, hogy ez az ünnep sajnos más lesz, mint a hosszú évek alatt megszokott. A legnagyobb ajándék szeretteinknek, ha megvédjük saját magunkat és ezáltal megvédjük őket is felelősségteljes viselkedéssel.

Magyar kutatónő az élen

A harmadik fázis vizsgálat egyelőre csak a két amerikai oltóanyag esetében zárult le. A vizsgálat lényege, hogy több tízezer ember hatásos oltóanyagot, több tízezer pedig hatástalan placebót kapott, majd néhány hónap múlva megnézték, hogy az oltott és a placebót kapott emberek közül az eltelt időszakban hányan estek át a COVID fertőzésen. Az egyik esetben 90, a másik esetben 94.5 százalékosnak találták az oltás hatékonyságát a COVID megelőzésére.

– Ezek az oltások egy új technológiával készültek, melynek alapjait egy magyar származású kutatónő, Karikó Katalin fektette le. Ígéretes eredményeket mutatnak az orosz és a kínai vakcinák is, itt azonban még nem fejeződtek be a végleges harmadik fázis vizsgálatok. Az orosz kutatók részeredményt közölve 92 százalékos hatékonyságúnak találták az ebola elleni oltás technológiáján alapuló vakcinájukat, a kínai hatóságok pedig sürgősségi indikációval több százezer emberen sikeresen alkalmazták hagyományos technológián alapuló oltóanyagukat. Mindegyik oltóanyag közös jellemzője, hogy néhány hét különbséggel, két alkalommal kell alkalmazni. Az oltások mellékhatásaiként izomfájdalmat,fáradékonyságot, az oltás helyének enyhe duzzanatát írták le, súlyos mellékhatások nem fordultak elő a harmadik fázis tapasztalatai alapján.

Nyitott kérdés még, hogy szezonálisan milyen gyakran kell ismételni. Reálisan az oltás széles körű alkalmazása 2021 áprilistól kezdődően várható, a fokozottan veszélyeztetett csoportok számára valószínűleg korábban elérhető lesz. 2021 remélhetőleg az átmenet éve lesz, amikor a hatékony oltás segítségével visszakapjuk régi életünket. Egyik kedvencem volt a Vírus című film. A film elején beúsztatták egy elismert virológus szakember véleményét, egy mondatot, amely a következőképpen szólt: „Az egyetlen dolog, amely a folyamatos emberi dominanciát veszélyezteti a Földön, az a vírus.” Mai tapasztalataink tükrében hátborzongató kijelentés volt- mondja a PAMOK főorvosa.